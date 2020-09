Découvrez les classes ouvertes de l'Académie de Musique et des Arts de la Parole René Louthe d'Houdeng-Aimeries

Essayer, tester avant de choisir, de prendre une décision. C’est ce qu’on fait pour les chaussures, les vêtements … Et si on faisait le même pour la musique et les disciplines en académie.

C’est ce que propose cette semaine Marella Arnone, directrice de l’Académie de Musique et des Arts de la Paroles d’Houdeng-Aimeries près de La Louvière.

"Les classes ouvertes permettent au public de manière générale de venir d’abord à l’académie parce que certains ne connaissent pas l’existence de notre petite école sur Houdeng-Aimeries et effectivement en fonction des journées, ils auront la possibilité de suivre le cour, peut-être pas d’essayer mais en tout cas de voir d’autres élèves qui sont déjà en cour et donc peut-être se familiariser avec des instruments, avec des nouveaux instruments qu’ils ne connaissent pas en tout cas."

Le but dans un premier temps c’est de faire découvrir l’école, de découvrir les cours qui sont dispensés et puis au bout de la visite c’est que les visiteurs qui découvriraient l’école, viennent s’inscrire et suivre avec nous toute une année scolaire.

Les classes sont ouvertes toute la semaine avec des cours différents tous les jours. Afin d'assurer une bonne organisation des ces classes ouvertes, prenez rendez-vous au 064/22.84.76

280 élèves sont inscrits. Il en faudra 350 en janvier pour le bon fonctionnement de l'académie.

L'académie de Musique et des arts de la Parole se trouve à la rue Eugène Valentin, 22 à Houdeng-Aimeries, près de La Louvière.

Plus d’infos et le programme des cours sur la page facebook academie de musique houdeng