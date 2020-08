Découvrez l'histoire et les coins pittoresques des villages de Brunehaut grâce à des circuits pédestres

C'est la promesse que vous font les 9 cartes de balades de 3 à 8 km à travers les sentiers des villages de Brunehaut.

Thomas Leridez a demandé à Dany Van Genechten du Cercle d’Histoire Locale de Brunehaut comment cela se passait exactement ? "Ces cartes tombent au bon moment, on a envie de se balader près de chez soi. C'est aussi un projet vieux de 4 ans qui associe la bibliothèque et le Cercle d'Histoire."

L'entité de Brunehaut compte 9 villages, tous des villages assez typiques et donc ces circuits commentés sur 3 ou 8 km sillonnent les sentiers des coins moins connus de ces villages et vous permet de les recouvrir de manière inédite et didactique. D'un côté de la carte, un itinéraire empruntant des rues et des sentiers parfois oubliés, de l'autre côté de la carte, des photos et des commentaires rappelant comment était le village dans les temps plus anciens.

Pour des raisons pratiques, ils ont essayé de toujours donner les départs des différents villages au pied de l'église. Depuis ce départ se sont peut-être des endroits connus mais dont on ne connait pas nécessairement les origines. Par exemple à Hollain, dans la rue de la fontaine, il y a encore 2 fontaines dans cette rue.

Les cartes des 9 villages : Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Jollain-Merlin, Laplaigne, Lesdain, Rongy et Wez-Velvain sont disponibles à l'ASBL Brunehaut Valorisation.