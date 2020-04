Wodecq des musiciens solidaires et reconnaissants - 06/04/2020 Découvrez l’astuce de musiciens de la fanfare de Wodecq pour jouer ensemble et en live pendant le confinement ! Des musiciens solidaires et reconnaissants. Ils ont entre dix et 57 ans. Ils s’appellent Isablles, Emeline, Jacques, Nicolas, Alexandre, Arthur, Rafaël, Sandra, Adrien et Xavier. Ils jouent chaque soir depuis plusieurs jours pour rendre hommage au personnel soignant. Une dizaine de musiciens de la fanfare de Wodecq, près d’Ellezelles dans le Pays des Collines improvisent des concerts. Dans dans leur rue et dans le charmant village, clarinette, saxophone, tambour, trompette, tuba, caisse résonnent comme un message de reconnaissance et de solidarité. « Nous nous mettons devant la porte de notre maison, ce qui nous permet de garder la distance et de jouer tous ensemble » nous explique Xavier Lepot, saxophoniste et membre de la fanfare. Pas de souci pour jouer sans répéter ni pour trouver des points de repère : « nous avons la chance d’avoir une oreille musicale. Nous jouons aussi des morceaux représentatifs de la région. Par exemple, nous interprétons le Faubourg de Tournai pour Ath et la Marche des Cayoteux pour Lessines » nous explique encore Xavier. « Nous faisons cela chaque jour vers 20 h comme signe de solidarité au personnel soignant, à toutes ces personnes qui font un boulot formidable, qui nous permettent en fait de rester chez nous en toute sécurité. Nous avons énormément de chance » conclut Xavier. Italie, France, Espagne, Belgique, … Le mouvement a commencé en Italie et s’est étendu dans une grande partie de l’Europe. Impuissants mais reconnaissants, des centaines d’anonymes chantent, applaudissent, jouent de la musique pour celles et ceux qui se battent à corps et âme pour vaincre le virus, patients et personnel soignant. Si votre rue ou votre quartier n’a pas encore embrayé le pas, rien ne vous empêche ce soir d’initier le mouvement. Près de chez vous, il y aura forcément quelqu’un qui recevra le message réconfortant et qui le transmettra à qui de droit. Dites-nous ce qu’il se passe près de chez vous ! Envoyez-nous des photos et vidéos afin que nous puissions relayer l’info !