Début de week-end aux courses à l'Hippodrome de Wallonie

10 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 17H10 cheval du jour : 704 HEDY BEUCKENSWIJK outsider du jour : 113 BROOKLYN MEMORY

1ère course

BOLERO DES HAYES tentera de profiter de son bon engagement. Le danger peut venir du 2ème rang derrière l'autostart avec BOGDEN qui progresse, CITY DU SAPTEL qui vient de bien gagner et BROOKLY MEMORY associée à Jos. BEST OF MORCHIES, COOPER PERON et CALLIXHE DIESSCHOOT viendront ensuite avec CLAUDE BRY et CABADES (D. Locqueneux).

pronos : 11-12-4-13-5

2ème course

DAISYMONEY RINGEAT a progressé. ETORIX vient de gagner deux fois en Allemagne. ESPOIR DE DUFFEL avait bien débuté sa carrière. EGON PIT ne cesse de s'améliorer. ELITE LOVE BLUE devrait montrer un autre visage. ELITE SOMOLLI est drivée par P. Vercruysse. ETOILE D'OCCAGNES peut désormais monter sur le podium. DRAGIBUS ESDAY et EGEE peuvent surprendre.

pronos : 7-6-5-2-4

3ème course

2850 mètres. IL MONDO EV fait preuve de grande régularité. Même remarque pour JYNA D'ERPION et JAMBORA. Attention, les VRIJTHOUT sont là pour les contrer : KARADJA (D4) et KIDSPEED dont le driver est en toute grande forme. KOLDING SIDNEY est régulier mais plutôt pour les places. BLACK DES MORINS est bien placé aux gains. GOLDY TOUCHYVON a gagné sa course la dernière fois. JAG DE MORGANE et DALIOS DE GUEZ ne sont pas hors course.

pronos : 5-8-2-12-6

4ème course

Départ aux élastiques. DROLE DE JET ne se déplace pas pour rien. On attend vivement de revoir USTINOF DU VIVIER. UDO'S OILER aura sûrement encore besoin de compétition. RIVIERA AS est au top. VIZIR DES JACQUETS et VINDALOO viendront ensuite. COLORADO BLUE viendra pour une place, les autres semblent un léger ton en dessous.

pronos : 9-11-10-8-3

5ème course

Pas facile. ERBA D'AUNOU, EVITA CROWN, EXACT D'OCCAGNES et EDMON DU VIVIER (avec Jos) peuvent se disputer la victoire car ils partent du premier derrière l'autostart. EL BANDIDO (pas mal qualifié) et disqualifié pour ses débuts sera D4. EDGECLIFF a sûrement des moyens (tandem : Desmet-Roelens). ECLAT sera à surveiller pour une place.

pronos : 13-3-4-7-6

6ème course

Pas de récents vainqueur. DELIT MINEUR court correctement pour l'instant. KATIA DU CALVAIRE pourrait aller loin. HARDWELL DE HOET peut mieux faire. KHATIRA MELODY a sa place à l'arrivée. GSTAR LA HUMELLE et DIVINE DU VERNE sont deux bons outsiders. GAMIN a parfois surpris. On attend des progrès de la part de KIM SPITS. DUO D'AVIGNIERE sera D4. GARBY CHIP fait partie des plus rapides de l'épreuve.

pronos: 3-2-10-9-4

7ème course

HEDY BEUCKENSWIJK est bien armé. HIGH FIVE RENKA lui est inférieur. ICEMAN vient de renouer avec la victoire. ITOKI DU LOMBART est capable de composer le trio. FREEDOM FIGHTER et HERTOGIN FORTUNA ne manquent pas de qualités. Pour une surprise : DANA NOA, CLOTAIRE BAUBRIE et SAMSON RIS.

pronos : 4-9-1-8-3

8ème course

Très belle bataille en vue. IMMER BUTTERFLY et JOY RIDER De YH seront les épouvantails au vu de leur palmarès. KEES BOKMA va lutter avec eux. JOINTNESS SIDNEY cherche sa course. CABALLO DU VALBRIO revient en forme. FANATIC STAR, CARLITO DU CITRUS et FLASH DU LARGE tenteront de surprendre.

pronos : 8-2-4-1-5

9ème course

Les deux ans au départ. Au chrono, on repère assez vite trois chevaux : GANESH, GIPSY PAN et MELTING POT (BIRD PARKER). Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont imbattables, loin de là. MYSTERIOUS MOM par exemple ou MYSE D' ERPION interpellent quelque peu de par leur entraîneur. Les origines, les canters et le betting nous en diront plus notamment avec GALINE DES CHASSES et GIGOLO PAN et tous les autres d'ailleurs.

pronos : 9-10-7-2-1

10ème et dernière course disputée sur la distance de 2850 mètres. DEFI DU THEYS sera le favori, il peut rester invaincu. MIRACLE YANKEE viendra ensuite avec KAISER LANTERN. DYNAMITE DU CARHOG peut surprendre. IRIS DES D est la plus riche du lot.

pronos : 2-3-6-5-7

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be