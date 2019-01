De l'eau, de l'eau et encore de l'eau

Après l’insolite, l’eau sera à l’honneur chez nous cette année.

Le thème de l’année touristique vient d’être dévoilé. Le programme s’annonce riche et varié. Chez nous, on pense aux nombreuses voies d’eau et on espère des activités spécifiques au plan incliné de Ronquières et sur le canal du Centre et ses ascenseurs, patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.

Le programme dépassera largement les clichés que l‘on peut s’imaginer. Que seraient le château et le parc de Beloeil sans l’eau ? Sans l’or bleu de Wallonie, Virelles n’existerait pas, de même que les villes au bord de l’eau comme Thuin, jadis, capitale des bateliers, Dinant, Liège, Namur …

Après diverses concertations pour estimer la faisabilité, c’est le ministre de tutelle qui définit la thématique. L’année sera officiellement lancée lors des Ateliers du Tourisme à Spa du 12 au 31 mars prochains, en concordance avec les Journées Wallonnes de l’Eau.