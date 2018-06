De drôles d'objets métalliques sur la Dendre à Ath.

Depuis plusieurs jours, il y a des objets en acier posée sur la Dendre, à Ath.

Ils sont bien disposés, rangés d’une certaine manière. Le contraste avec la nature est harmonieux. Comme on n’en voit pas partout, on devine qu’ils ne sont pas là pour mesurer le niveau ou la qualité de l’eau, la température ambiante ni pour abriter des oiseaux.

C’est une œuvre artistique de la 4ème Triennale végétale. La nature et les artistes envahissent Ath. La ville est joliment décorée. 11 artistes ont créé des œuvres monumentales. " On peut aussi découvrir une serre végétale étonnante et tropicale colorée avec des plantes plus exotiques" nous dit Éloïse Blyau - responsable des Arts contemporains à La MCA et donc la coordinatrice du projet de la Triennale " On peut aussi voir des pièces en céramique qui imite la forme d’un tronc d’arbre, d’autres pièces qui sont installées sur l’eau … On a toujours ce lien direct avec la nature."

Les œuvres artistiques décoreront la ville jusqu’à la fin du mois d’août. De semaine en semaine, elles évolueront. D’ici la fin de l’été, les réalisations auront quelque peu changé de profil.