Danser pendant une semaine en se faisant parrainer pour récolter de l’argent pour les petits enfants défavorisés

C’est le défi que je lance à des enfants de Mouscron, Ellezelles, Mignault, Antoing et Thuin. Cela s’appelle Dance for Life et les sommes récoltées seront entièrement reversées à Viva for Life.

Nous commençons le vendredi 14 à la salle la Grange, ensuite, le 17 à Ellezelles, le 18 Mignault, le 19 à Antoing et le 20 à Thuin.

Les écoles, les communes nous ont accueilli les bras ouverts. " C’est un devoir de montrer aux enfants qu’on n’est pas tous sur le même seuil d’égalité. C’est notre rôle en tant qu’enseignant, c’est important" nous explique Pascale Marbaix, directrice de l’Ecole Saint Martin de Mignault dans l’entité du Roeulx.

" Ils sont motivés, parlent, dansent, répètent " nous expliquent encore Virginie Naets, directrice de l’ecole Libre d’Ellezelles et avant elle, parents et bénévoles viendront rejoindre l’aventure tous motivés pour la même cause : se donner à fond pour que tous les petits vivent dignement. Avec 5 €, on peut par exemple cuisiner une excellente poule au pot nous explique Gaëtan Bousseman d'Eurotoque, un groupement de chefs qui défend assidument le bien manger.

Carine Bresse, VivaCité et Jean-Jacques Cloquet, directeur de l’aéroport de Charleroi, parrain et marraine de Dance for Life sont aussi très motivés : " Des enfants se battent pour des enfants, c’est merveilleux. Motiver les enfants à aider les autres, c’est créer un monde meilleur demain ".

Plus d'infos : Dance for Life