Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, il y a certainement des activités près de chez vous

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, il y a certainement des activités près de... Un pain, du fromage banc, du choco, du jus de fruits, du café, de lait, c'est sans doute ce qu'il y avait sur votre table ce matin pour le petit déjeuner. Et peut-être des produits issus du commerce équitable, à l'honneur jusqu'au 13 octobre. C'est la traditionnelle semaine du commerce équitable. Et cette année Nicolas Lambert, directeur général de Fairtrade Belgium, focus sur la banane. Cela coûte un peu plus cher une banane issue du commerce équitable ? Demain à Tournai, pour le lancement de la semaine, il y a aussi une conférence intitulée "Le commerce équitable, c'est pour le climat". cela se passe à la rue saint Martin, 52 à Tournai. Dimanche prochain, il y aura une course au chocolat à Comines et le dimanche 13, une journée gourmande à Soignies. A Braine-le-Comte , on organise aussi la première semaine du commerce équitable avec plein d’activités.