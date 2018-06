Dans la peau de Robin des Bois

Samedi et dimanche, des habitants de Flobecq nous initient gratuitement au tir à l’arc à l’ancienne sans viseur ni stabilisateur.

La bonne position, l’angle de tir, la souplesse du coude et du poignet, ces passionnés nous dévoileront leurs secrets. La Compagnie de l’Arc Droit vous fournira les gants, les brassards, les arcs et les flèches. Pas de timings, pas de contraintes, chacun y va à son fil et selon son plaisir. Adultes et enfants, hommes et femmes sont les bienvenus.

La compagnie d'Arc de Wodecq réunit des passionnés d’archerie et d’histoire médiévale.

Pendant des années, Christian Jolivet nourrit le rêve de créer une compagnie d’arc traditionnelle où l’arc droit sera mis à l’honneur.

Il finit par mettre ses années d’expérience dans les domaines de l'archerie et de la reconstitution historique de l'époque médiévale au service de son projet. C’est ainsi qu'est fondée, à Emerainville, département de Seine et Marne, France, la compagnie de l'arc droit.



Christian a aussi ouvert un musée dédié à l’archerie. C’est le seul musée généraliste de ce type en Belgique. Dans les murs de la compagnie, vous pourrez admirer une collection bien fournie d'objets relatifs à l'archerie à travers les âges. Cette collection, rassemblée au cours des années par Christian Jolivet, vous permettra de vous rendre compte de l'évolution de l'archerie depuis les premiers propulseurs qui ont vu le jour à la préhistoire jusqu'aux arcs à poulies (compounds) les plus modernes.

Par ailleurs, le musée vous présente plus de 150 arcs et plus de 3.000 pièces, dont des pièces uniques, soit par leur rareté, soit par leur originalité.

Tous les aspects de l'archerie sont également représentés, que ce soit le tir historique, le tir "chasse et pêche", le tir "nature", le tir "FITA", le tir "3D", sans oublier le tir à la perche (horizontale et verticale).

www.lescompagnonsdelarcdroit.be

La découverte est inscrite au programme de Wallonie Bienvenue, un événement rural qui a lieu cinq fois par an. Cinq à six communes et régions sont à l’honneur. Leurs habitants nous ouvrent leur porte et nous font découvrir leur village à leur manière, notamment par le biais de leurs passions. Les activités sont généralement gratuites.

Les habitants de Bassenge, Juprelle, Profondeville, Gerpinnes, Virton et Rouvroy nous accueillent aussi chez eux samedi et dimanche de 10h à 18h.

Des activités généralement gratuites. www.walloniebienvenue.be