Dans l'esprit du Carnaval de Binche avec ce jeu de piste

Totemus est un heureux produit de la pandémie de covid-19. Alors que les belges se retrouvaient confinés ou en tout cas restreints dans leurs voyages, les créateurs de l'application avaient à coeur de revaloriser le patrimoine wallon , en rendant ludique sa découverte. Totemus vous emmène en balade au moyen de 24 itinéraires, à mi-chemin entre le jeu de piste et la chasse au trésor. Le concept est belge, ludique et accessible aux enfants! On y redécouvre la culture, la gastronomie, l'art, les mythes et légendes et le savoir-faire de nos régions... Tout en faisant du sport! Certaines balades sont en effet pensées pour le vélo . Il suffit simplement d'avoir un smartphone chargé, équipé d'une bonne connexion, et le jeu peut commencer. Entièrement gratuite, l'application est accessible 24h/24 et 7j/7.

Difficile de parler de Binche sans aborder son carnaval, qui rythme toute l'année le quotidien des Binchois.e.s. Il n'aura pas lieu en 2021, les conditions sanitaires ne le permettant évidemment pas. C'est une grande perte pour la ville et ses commerçants, qui réalisent la plus grosse partie de leur chiffre d'affaire annuel à l'occasion de cet événement. En janvier, c'est le moment de la préparation des costumes et des répétitions pour les bals... Alors pour célébrer tout de même l'esprit du carnaval et de ses gilles, Totemus vous emmène dans une chasse au trésor à travers l'univers des festivités!

Pour commencer cette promenade "à la découverte du carnaval de Binche", il faut se munir de l'application et se géolocaliser devant l'Hôtel de Ville, sur la Grand Place. L'application expliquera ensuite les prochaines étapes afin de suivre l'itinéraire. Cette promenade a été réalisée en collaboration avec Binche Tourisme et est longue de 3,8 kilomètres. Elle est facile et accessible aux enfants. Les participants pourront également accumuler des totems, et ainsi gagner de la monnaie (les toteez) à échanger contre des cadeaux chez les commerçants partenaires. Namur comme vous ne l'avez jamais vue : c'est l'occasion de découvrir la ville à l'occasion d'une activité qui est, de plus, dans le respect des règles sanitaires.

L'application est disponible gratuitement sur l'AppStore et sur Google Play.