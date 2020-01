Courses de galop cet avant-midi à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 08/01/2020 1ere course BLAZED peut tripler la mise après ses deux récents succès sur ce tracé. ORPEN'S ART et VÉNÉTIEN sont très réguliers mais ne gagnent pas. ROMANTIC ANGEL vient de prouver son retour en forme. Pronos : 3-6-7-2 2ème course Restant sur plusieurs échecs dans de meilleurs lots, COLOR CODE trouve ici une tâche à sa mesure. VERTICAL RHYTHM sera compétitive également pour la victoire. FANCIFY reste sur une deuxième place encourageante et peut confirmer. Dans un bon jour, NILSON et FORESTER peuvent surprendre. Pronos : 4-1-2-6 3ème course FINCH HATTON vient de s'imposer en devançant de peu STONE THE CROWS. Il y a cette fois un avantage de deux kilos pour le second cité pour prendre sa revanche. BARBADOS BOB reste sur deux victoires mais Sarah Vermeerch l'a délaissé au profit de STONE THE CROWS. SOME NIGHTS est régulier. WILSONS RUBY et MONSIEUR MEL valent mieux que leur dernière course. Pronos : 4-2-10-1 4ème course ST STEPHENS GREEN s'est fait surprendre sur le poteau la dernière fois. FRUIT SPIRIT alterne le bon et le moins bon. MÉSIMA est revenue en forme. KEN TAH TEN et ALL TALK N NO DO valent un tel lot. UNDENIABLE FACT est idéalement placée au poids dans ce conditionnel. 5-1-3-9