Cela concerne les camions

Les plus de 3,5 tonnes qui ne pourront plus circuler dans les rues du village pour éviter le chantiers de la N57 entre Soignies et Silly. Exceptés bien évidemment les dessertes locales, le TEC et le charroi agricole.

C’était le chaos ces dernières heures. Des nouvelles mesures ont été prises. Les panneaux de déviation sont plus nombreux et le contrôles de police le seront aussi.