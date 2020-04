Connaissez-vous tous les producteurs de votre coin ? - 23/04/2020 Savez-vous tout ce que vous pouvez acheter en produits frais et naturels dans votre coin ? Vous n’imaginez sans doute pas qu’il y a autant de producteurs à l’œuvre à deux pas de chez vous … En cette période de confinement, chacun cherche diverses alternatives pour se nourrir sainement. Certaines régions ont recensé les producteurs locaux, les ont répertoriés et classés pour créer des outils pratiques et fonctionnels afin d’aider les consommateurs à élaborer leur liste de courses « saveurs du terroir ». C’est le cas au Parc Naturel des Plaines de l’Escaut entre Tournai et Beloeil qui a conçu une carte des producteurs locaux répertoriés en secteurs et couleurs. L’outil pratique tant pour celui qui vend que celui qui achète est disponible sur le site du Parc Naturel. « Nous aidons le consommateur à faire ses courses à côté de chez lui » explique Lucie Verhelpen, en charge du projet. « C’est important de créer, recréer ce lien entre producteurs et consommateurs, deux maillons importants de la chaîne alimentaire ». « Nous avons veillé à ce que cet outil permette aisément de situer tous les producteurs sur le territoire et par conséquent, par rapport à son domicile ». Après s’être encodé gratuitement et avoir reçu un code et un mot de passe, les producteurs pourront facilement et en toute sécurité adapter à tout moment les données relatives à leurs exploitations et productions. « Le consommateur n’aura plus qu’à choisir ! » La liste comporte 104 producteurs locaux, dont une vingtaine de maraîchers, ces agriculteurs qui cultivent des légumes. La progression des maraîchers dans le coin est forte hausse, signe sans doute que la terre honore leur travail ! On y trouve aussi tous les autres produits de base de l’alimentation : les produits laitiers, les œufs, la viande, le pain, les fruits, … Les asperges et les fraises sont deux des produits phares du moment. La carte restera désormais disponible toute l’année, de quoi nous aider à bien manger, en circuit court et par la même occasion, soutenir les producteurs locaux qui en ont bien besoin, surtout en ce moment ! Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut compte 71 villages dans 7 entités communales : Tournai, Rumes, Brunehaut, Antoing, Bernissart, Péruwelz et Beloeil. www.plainesdelescaut.be Le Parc Naturel du Pays des Collines (Ath, Ellezelles, Flobecq, Frasnes, Mont-de-L’Enclus) a également recensé les producteurs locaux sans les situer sur une carte. Le Parc Naturel des Hauts-Pays (Honnelle, Quévy, Colfontaine, Dour, Frameries et Quévy) propose une carte des produits locaux (www.pnhp.be) alors que le Parc Naturel des Canaux et Châteaux a édité une brochure (www.region-du-centre.be).