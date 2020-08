Connaissez-vous les sentiers enchanté ou de l'amour ? Le nouveau topoguide de La Maison du Tourisme de la Wallonie picarde vous les détaille

Le nouveau topoguide pédestre " Pays des Collines " propose 10 balades, de 4 à 16 km, sur les plus beaux sentiers du réseau points-nœuds pédestre du Pays des Collines.

Bernard Dewée a voulu en savoir plus auprès de Michel Devos à l'administration de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde et président du Parc naturel du Pays des Collines : "Le Pays des Collines ce sont les 5 communes de Frasnes-lez-Anvaing, ça se situe au nord de la Wallonie Picarde : Frasnes-lez-Anvaing, Flobecq, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus et une partie de Ath. Ces balades s'appuient sur des sentiers qui existent et qui ont pour noms par exemple : le sentier de l'amour, le sentier de l'étrange, le sentier enchanté,...et donc qui ont des noms qui sont déjà porteurs d’intérêt et de valeurs pour les promeneurs. Une carte a déjà été éditée il y a quelques années. Le Pays des Collines est déjà sillonné régulièrement par de nombreux promeneurs."