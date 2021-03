Connaissez-vous le principe d’une eco walk ? - Hainaut matin - 25/03/2021 Marcher, se balader et être utile en même temps. Carine Bresse a voulu en savoir plus et a demandé à Aurore Cottet, co-organisatrice, une eco walk, c’est que vous allez faire ce dimanche à Houthem près de Comines ? C’est quoi exactement ? " L’eco walk c’est une marche écologique. Donc on invite les citoyens à marcher avec nous pour ramasser les déchets dans Houthem et on fait aussi plusieurs villes. " Pourquoi cette démarche, vous avez remarqué beaucoup d’incivilité ? " Oui, il y en a vraiment beaucoup, que ça soit en ville mais aussi en campagne. On invite les citoyens à venir et on partage les photos sur Facebook. " Ce dimanche 28 mars. Départ à 14h sur la place d’Houthem près de Comines. 5 km – 2 h max. Plus d’infos sur le groupe Facebook : éco run / éco walk Comines-Warneton