Connaissez-vous la bourse aux livres à Tournai ?

Vous recherchez un livre en particulier sur l'histoire de France ou sur la gastronomie en Belgique ou encore une bande dessinée pour compléter votre collection ? Tournez-vous vers la bourse aux livres à Tournai, vous aurez beaucoup de chance de trouver ce que vous cherchez.

Carine Bresse a demandé à Laurent Lemaire, le gérant de la bourse aux livres, pour que l'on imagine bien ce que c'est, c'est un magasin, un marché aux livres ?

"Non, non, c'est une librairie d'occasion, donc on achète et on vend des livres d'occasion. On achète des livres aux particuliers, on paie les gens soit en cash, soit en bon d'achat. C'est vraiment faire tourner les livres le plus possible.

On vient de déménager et on est reparti avec à peu près 50 000 livres."

Vous trouverez ce que l'on trouve dans une librairie classique et c'est organisé de la même façon. Les livres sont rangés par thème, il y a un rayon bande dessinée, manga, il y a un rayon jeunesse, un rayon littérature et puis bien-être, voyage,...

La bourse aux livres est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h, le long des boulevards de Tournai

Boulevard Delwart, 16 près du pont des Trous

Plus d'infos : www.labourseauxlivres.be