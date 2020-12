Concours d'illuminations dans le Sud du Hainaut !

Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas. Partout en Belgique, les rues s'illuminent et les villes wallonnes se parent de leurs plus belles décorations de Noël. On le sait, cette année, les fêtes seront un peu différentes. Les invités seront en effet réduis au minimum et il ne sera pas possible de prolonger le réveillon jusque tard dans la nuit... Autant de mesures qui, rajoutées à la crise sanitaire qui n'en finit pas, peuvent plomber le moral. Mais pour faire rêver les Belges et leur mettre un peu de baume au coeur, les villes et villages s'organisent pour illuminer les rues de leur quotidien en manque de magie et de chaleur !

Dans le sud du Hainaut, quatre communes ont décidé d'aller plus loin, lançant même un concours des plus belles décorations. A Anderlues, le centre culturel a mis sur pied le concours "Anderlus féérique". Un jury déambulera dans les rues entre le 18 et le 28 décembre, admirant les devantures et façades décorées par les participants. Il n'y a pas besoin de s'inscrire et tous les habitants peuvent participer! A Erquelinnes, les inscriptions sont déjà clôturées mais les votes auront lieu le 26 décembre. Une cinquantaine de participants, après avoir paré leurs habitations de leurs plus beaux apparats, a envoyé une photo du résultat et attend désormais le verdict. Organisé par le Comité festif d'Erquelinnes, le gagnant sera proclamé bientôt sur la page Facebook ou en suivant le hashtag #tousensemblepourilluminererquelinnes.



Même son de clochette à Courcelles. Les inscriptions étant déjà clôturées, les participants attendent donc pour l'instant les résultats, délivrés le 04 janvier 2021. Dans ce cas-ci, le concours portait sur trois aspects : les décorations sur les commerces, sur les collectivités comme les immeubles ou sur les maisons seules. Et enfin, à Thuin, déçue de ne pouvoir célébrer "Noël en Sambre", la commune a fait appel aux Thudiniens et Thudiniennes pour que l'entité brille de mille feux. Façades, commerces, garages, jardins ou balcons, tout le monde est appelé à ajouter sa pierre à l'édifice. La photo qui aura remporté le plus de "J'aime" sur la page Facebook de l'événement le 24 décembre 2020 à 10h remportera le titre de champion.

Tous ces concours promettent évidemment un prix au grand gagnant, alors... A vos guirlandes!