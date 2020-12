Concert de Noël au Château de Thoricourt, près de Silly

La fin de l'année approche et avec elle les fêtes, qui seront inévitablement bouleversées par la crise sanitaire. Noël et le réveillon se feront à domicile et surtout, en petit comité. Pour illuminer cette période, l’échevinat de la Culture de Silly a alors pensé à l'enregistrement d'un concert de Noël.

Ce concert est aussi une manière de soutenir tout un pan de notre économie. Les techniciens, les artistes, les preneurs de sons, les régisseurs... Tout le secteur de l'événementiel a été lourdement fragilisé par 2020. C'est pourquoi le solde du budget de la commune sera consacré à cet événement.

A cette occasion, la commune a lancé un appel à la participation des artistes. Des Silliens ont répondu présent, tout comme d'autres personnalités. Ainsi, une douzaine de musiciens et chanteurs interpréteront un programme varié, sur le thème de Noël et des fêtes. On y trouvera du jazz, de la variété mais aussi de la musique classique avec des chants et des choeurs. Durant une heure, des standards de la musique seront revisités ainsi que de nouvelles versions pourraient bien enchanter vos oreilles.

La commune a choisi le cadre magnifique du Château de Thoricourt. Ce domaine fait plus d'une douzaine d'hectares et a conservé son charme d'antan : jardins, orangeraie, vastes espaces... L'enregistrement se fera le 16 décembre, mais le concert sera toutefois disponible sur la chaîne Youtube de la commune à partir du 18 décembre.