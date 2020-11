Comment réalisez un calendrier de l'avent "Réconfortant" pour vos mamys et vos papys ?

Les enfants adorent et cette année les papys et les mamys vont aussi adorer le calendrier de l'avent.

Un calendrier de l'avent spécialement conçu pour eux par Coralie Ingelber. Carine Bresse lui a demandé quel était le but de ce calendrier ?

"L'idée c'était justement d'apporter du réconfort et plus particulièrement aux personnes qui étaient isolées en premier lieu.

Ma grand-mère est en train de subir le deuxième confinement étant donné qu'elle est en maison de repos et on voulait vraiment marquer avec ma sœur notre soutien et lui transmettre que malgré la distance, malgré le corona, on restait toujours proches d'elle. Donc on a décidé de créer ce calendrier et les surprises à l’intérieur se sont soit des souvenirs positifs que l'on a partagés avec elle mais aussi la possibilité d'avoir par exemple des petits mots de ses voisins, des citations sur la famille, sur la période de Noël et aussi quelques petites blagues, devinettes."

Un fois que le calendrier a été réalisé, que Coralie et sa sœur Sandy ont avancés, elles ont reçu plusieurs témoignages de professionnel, de la famille ou d'amis qui connaissaient une situation similaire à la leur. Il leur restait à partager ce travail mais il faillait pour elles qu'il soit plus abouti. Elles ont donc fait appel à l'artiste belge Hélène Veaudelet pour illustrer l'ensemble du calendrier.

Comme c'est un projet solidaire et que Coralie et sa sœur voulaient le rendre accessible à un maximum de personnes, il est gratuit !