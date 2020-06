Comment les étudiant vivent-ils les examens en mode virtuel ? - Hainaut matin - 15/06/2020 Les étudiants sont en plaine session d’examen. Certains terminent même déjà. Des examens très particuliers cette année, en virtuel et à la maison. Qu’en pensent-les principaux intéressés ? Était-ce plus ou moins facile ? Lucas est à l’université en troisième sciences politiques. Nous lui avons demandé comment se passait la session et comment se sont déroulés ses premiers examens ... " Ca c’est passé d’une manière beaucoup plus stressante qu’avant." Luca nous explique qu’en présentiel il a plus de facilité à se dire que le professeur est là. Par contre quand il attend l’appel du professeur devant son écran et que celui-ci a du retard, c’est stressant. Ce qu’il nous dit aussi c’est qu’il n’y a pas de limite entre l’école et la maison, le bureau d’examen étant dans la maison. Pour ses examens écrits, c’est plus stressant également. 3 heures à la maison c’est différent de l’université. " On est distrait, on s’autorise des pauses alors qu’on est en examen " Le présentiel lui donne un cadre pour faire son examen. Certains professeurs changent aussi l’examen oral et examen écrit. Un écrit de 3 heures sur des questions ouvertes avec cours ouvert. Il doit passer plus de temps sur cet examen écrit avec des questions ouvertes qui rajoutent de la difficulté et cela lui laisse moins de temps pour passer à l’examen suivant.