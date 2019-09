Comment choisir un livre, surtout si on n’a pas trop le temps ? - Hainaut matin - 24/09/2019 Envie d’un bouquin ? A la bibliothèque près de chez vous, vous trouverez votre bonheur. A la bibliothèque d’Enghien, tous les quatrièmes mardis du mois, c’est-à-dire aujourd’hui, on vous offre le café et on vous présente des livres, Anne Haguinet - responsable de la bibliothèque. Comment cela se passe ? Aujourd’hui après-midi à la bibliothèque d’Enghien, rue d’Herinnes. Garez-vous sur la Grand-Place, la biblitohèque est à côté.