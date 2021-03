Collinaria, le Festival gourmand du Pays des Collines s'invite chez vous - Hainaut matin -... C’est le rendez-vous gourmand du Pays des Collines, la 6ème édition de Collinaria Habituellement, on déambule dans le village d'Ellezelles à la rencontre de chefs de la région qui nous proposent des dégustations. Edition spéciale cette année, ce sera en mode box à emporter. Carine Bresse a demandé à Simon Duquesne, au développement économique et social au Parc Naturel du Pays des Collines, nous serons des chefs cette année, mais comment faire pour ne pas rater les recettes ? Nous ne sommes pas de grands chefs. " Et bien on a prévu dans les boxes une clé USB avec un tutoriel vidéo où les chefs expliquent tous les gestes compliqués des recettes. Il y a 15 boxes différentes et les gens peuvent choisir en fonction des plats sucrés, salés. Le prix varie d’une vingtaine d’euros à 60 € pour les plus chères. " 13 chefs, 33 producteurs et une quinzaine d’étudiants en hôtellerie unissent leurs forces pour vous proposer ces délicieuses recettes à réaliser chez vous. Ils ont plus de 700 boxes pour 4 personnes en réserve. Les boxes sont à commander sur le site www.collinaria.be et vous pourrez aller les chercher le 8 mai sur la Grand Place d’Ellezelles. Vous aurez une tranche horaire pour aller rechercher votre box collinaria. Le 8 mai à partir de 10h, vous aurez également l’occasion de venir à la rencontre des producteurs lors du marché fermier qui se déroulera sous chapiteau sur la place d'Ellezelles.