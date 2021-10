Collecte de jouets dans les recyparcs : un geste solidaire et bon pour l’environnement - Hainaut... En grandissant, vos enfants délaissent certains de leurs jouets qui, pour bon nombre, sont en bon état de fonctionnement parce qu’ils ont très peu été utilisés ? Les armoires de jouets devenus dépassés, démodés et inutilisés encombrent votre habitation ? Vous vous demandez ce que vous allez en faire afin pour déblayer la maison ? Les courageux optent pour une brocante, d’autres se tournent vers les dépôts-vente pour en retirer quelques broutilles. Pourquoi ne pas offrir ces jouets et les souvenirs qu’ils véhiculent à des enfants précarisés ? Transmettre au profit d’associations locales parmi lesquelles les Maisons Croix-Rouge, les Petits Riens, des homes pour enfants, des centres pour réfugiés, des CPAS … : le geste est à la fois solidaire et environnemental. Samedi, dans les recyparcs, on collecte les jouets en bon état afin qu’ils puissent encore émerveiller et divertir d’autres enfants. A l’exception des peluches et des jeux à piles, tous les jouets sont les bienvenus. Essayez dans la mesure du possible de déposer des jouets propres (voire même désinfectés), complets comme neufs : des jeux de société, poupées, puzzles, jeux de construction, consoles de jeux, livres, petits vélos, trotteurs, ballons de foot, jeux d’extérieur …. Une fois triés, ils seront redistribués en fin d’année à des associations qui se sont manifestées auprès des recyparcs. En 2020, plus de 50 000 jouets ont été collectés. L’opération a lieu uniquement ce samedi 16 octobre dans tous les parcs à conteneurs près de chez vous.