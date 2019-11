Cinquième édition mouscronnoise des " Rencontres Jeu t'aime " ce dimanche - Hainaut matin -... Le Centre Culturel de Mouscron et la Bibliothèque Publique vous préparent une belle journée autour du jeu ce dimanche. Le nom de cette belle initiative sonne comme une déclaration d'amour JEU T'AIME Perrine Coutigny, vous avez participé à la création de cette journée autour du jeu, comment cela va se présenter ? Une animation autour des abeilles est aussi prévue. Et puis une bourse aux jouets gratuite. Apportez un jeu et repartez à la maison avec un autre ! Tout est gratuit. C'est samedi de 10h à 18h à la salle Brel du Centre Culturel de Mouscon D’autres « Rencontres Jeu t’aime » auront aussi lieu à Mons, Charleroi,… plus d’infos : www.yapaka.be