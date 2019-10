Chercher une info sur le net, appeler un proche en contact vidéo,... - Hainaut matin - 14/10/2019 jouer avec votre tablette, faire des photos, des vidéos, les corriger, les monter, les archiver, … Autant de choses que l’on peut faire aujourd’hui avec son ordinateur. Et si votre tablette vous rebute encore ou au contraire, si vous vous voulez en faire encore plus, regardez le programme de la semaine numérique. A partir d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 25, plus de 300 activités au programme. Paul de Theux, Directeur de Média Animation, c’est pour tout le monde ? Et il y a des activités en Hainaut. Pour consulter la liste : www.lasemainenumerique.be