Cette idée géniale d'un cafetier pour continuer à travailler

Une belle rencontre avec Jocelyn Baudour. Il y a 5 ans, il reprenait un café, le café le réconfort à Grandglise et évidemment depuis plusieurs semaines maintenant le café est fermé. Il n'a pas perdu le sourire, il s'est dit il faut faire quelque chose.

Carine Bresse lui a demandé ce qu'est devenu son café momentanément ?

"Et bien maintenant on retrouve chez moi un mélange de brocante, d'objets personnels et un peu de drink, de boissons à emporter.

Mon frère était brocanteur, j'ai repris un peu sa passion et j'ai accumulé, on est des conservateurs , j'ai accumulé des objets, des objets, des objets pendant des années et par la force des choses, il n'y a pas d'avance il faut revendre pour survivre. Ca va de la vieille caisse enregistreuse au moulin à café. J'en ai plusieurs parce que j'ai travaillé avec ce genre de caisse dans mon établissement. C'est un vieux café chez moi et j'avais une décoration déjà au départ de vieilles choses. Le bâtiment date de 1800 et quelque chose et moi il y a 5 ans que je suis ici sur la nationale 55."

Le réconfort est sur la nationale 55 à Glandglise.

Jocelyn a également pour passion la musique. Il a même écrit une chanson pour les brocanteurs