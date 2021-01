Cette exposition au Musée royal de Mariemont vous invite à rencontrer les Mérovingiens dans l'intimité de leur foyer

Aujourd'hui encore, il est l'un des ambassadeurs de Tournai, il a même sa pâtisserie : la Clovis. C'est un cake avec de la frangipane et de la confiture d'abricot.

Une exposition lui est consacrée au Musée royal de Mariemont "Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens"

Carine Bresse a demandé à Valérie Vander Osieren, animatrice pédagogique du service pédagogique du Musée royal de Mariemont, on va donc découvrir ou redécouvrir Clovis et tout le monde mérovingien ?

"Oui, c'est un monde assez inconnu, classé entre l'antiquité et les Carolingiens beaucoup plus prestigieux donc qui a été un peu occulté et donc on voudrait réhabiliter cette période très riche en l'occurrence.

C'est une période moins connue parce que juste après l'antiquité on parle toujours de la chute de l'Empire romain et puis d'un cataclysme où il n'y a plus rien du tout, ce qui est faux et puis les historiens ont beaucoup parlé des Carolingiens et donc on a vraiment occulté cette période riche de l'époque de Clovis.

Il n'y a pas d'écriture sur les Mérovingiens, juste des témoignages postérieurs en l'occurrence de Grégoire de Tours qui parle beaucoup des Carolingiens et très peu des Mérovingiens ou alors pas en des termes très glorieux."