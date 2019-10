Cette année, le tableau de Mendeleïev fête ses 150 ans - Hainaut matin - 25/10/2019 A cette occasion, le Pass et Essenscia Wallonie, la fédération des industries de la chimie et des sciences de la vie, avec le soutien financier de Co-valent, le fonds de formation du secteur,vous invitent dès ce week-end à plonger au cœur de la matière et à découvrir d’un œil nouveau les objets du quotidien. Arnaud De Coster, responsable communication du Pass, quel est l'objectif de l'odyssée des éléments ? Puisque c'est immersif, plongez donc dans cette odyssée des éléments qui s'ouvre au grand public dès ce week-end au Pass à Frameries. Plus d’infos : pass.be