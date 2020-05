Certaines habitudes vont reprendre avec le déconfinement - Hainaut matin - 18/05/2020 Si vous faites vos courses en ville, n’oubliez pas que le paiement du stationnement a repris ! Avec le confinement, certaines villes avaient suspendu le paiement du stationnement et les contrôles. Le déconfinement vous permet tout doucement de reprendre vos habitudes. Sachez que vous allez devoir reprendre l'habitude également de payer votre stationnement. C’est le cas pour Soignies depuis ce lundi. Yves Huart, conseiller en mobilité vous explique pourquoi : " Avec l’ouverture des commerces, on tient à retrouver une offre de stationnement pour les clients " C’est donc pour qu’il y ai une rotation des véhicules que le paiement reprend. Il ne veut pas que des véhicules restent toute une journée et bloquent les emplacements. La société de contrôle a préparé le retour au stationnement payant en apposant un papier sur les pare-brises la semaine dernière en prévenant les usagers du retour des contrôles dès ce lundi. Tout a été prévu aussi pour l’hygiène des horodateurs. La société de contrôle pratiquera une désinfection régulière des écrans tactiles. Deux autres solutions s’offrent également à vous si vous ne souhaitez pas toucher l’écran tactile : Le paiement via l’application smartphone yellowbrick La zone bleue, à quelques minutes à pied du centre-ville D’autres villes où les contrôles ont repris : Charleroi. Mons : le parking reste pour l’instant gratuit pour vous inciter à retourner vers vos commerçants. Ath : vous offre une heure de stationnement.