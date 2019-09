Ce week-end à Dottignies, c'est "la Fête de la Main" ! - hainaut matin - 11/09/2019 Si vous aimez l'ambiance de fête, ce carnaval, rendez-vous ce week-end à Dottignies pour la Fête de la Main. Avec notamment au programme la Nuit des Bandas. Vendredi et samedi. Mise en fanfare ce vendredi à partir de 19h à la salle du Foyer. Nuit des Bandas samedi soir. Et la sortie des gilles ce dimanche. Les explications de Jean-François Vaneste, président de l'Association des commercants et du Folklore de Dottignies ... Vendredi, une partie du marché sera déplacé pour permettre la mise en place des festivités. Rendez-vous à Dottignies ce week-end. Dottignies, l'une des rares communes au monde à avoir une main sur le clocher de son église et un rond-point aussi une main géante. Pourquoi une main ? Le mystère n'a jamais été élucidé. Certains prétendent qu'elle est le signe d'unité entre des populations cosmopolites, d'autres l'associent aux armoiries des Ducs de Bourgogne qui passèrent dans le coin. D'autres encore éludent le mystère dans l'étymologie du nom : Dottignies aurait pu signifier " doigts qui tiennent".