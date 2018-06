Ce sont les trotteurs qui feront le spectacle ce vendredi soir à l'Hippodrome de Wallonie

9 course de trot Début de la réunion à 18h30

1ère course

LULY MOM (Ready Cash) s'est bien qualifié. LA LUNA VRIJTHOUT (Engwerda) part du premier rang. LAST WINNER, LOVELY GIRL et LOVE IT EV viennent de gagner. LA BELLE JP, LET'S DREAM MELODY sont les deux 'Huygens' du peloton. Personne n'est a écarter pour une place.

pronos : 4-9-7-6-8

2ème course

KAELA VRIJTHOUT sera la favorite. IGOR DARBY n'a pas grand chose à se reprocher. HYSTOIRE D'ERPION, HAVANA PALACE et HERNANDO VI devraient terminer tout près. CONCERTO CEHERE sait finir vite.

pronos : 3-4-7-2-1

3ème course

La course du tiercé. CATSOUS devra composer avec ce numéro de départ. BROOKLYN MEMORY trouve un super engagement. CLAUDE DE BRY et C'EST MAJYC peuvent se racheter. VIKEN est un dur. DARIUS DE FACQUE est capable d'aller loin. BRETONNE progresse. DADDY DE LUBEL est un très bel outsider. CASANOVA DES RICO, BERING DU GOUTIER et BOGDEN seront de la partie dans la dernière ligne droite.

pronos :10-8-7-2-6

4ème course

GOODBYE DU MOT et JULIETTE D'ERPION n'ont pas un numéro idéal. VANITY LUIS peut nous surprendre. CEZAR H vient de renouer avec le succès. PROUD OF MY FACE, CESAR CHARISMA, FORLAN et JACK LJ font sont hypers réguliers. TROMBONE s'il est dans un bon jour peut bien faire.

pronos : 8-6-1-4-2

MINI TROTTERS

5ème course

EPSOM (N.Roussel) qui débute possède sûrement de bons moyens. CHILLING RAINBOW (de mieux en mieux), LYNX D'ERPION (qui affronte ses ainés) et JOTELLO VRIJTHOUT qui vient enfin de s'imposer partiront de la deuxième ligne derrière l'autostart. Devant, certains sont irréprochables comme CRYSTAL D'ERPION, JACKMAN et JYBOS D'ERPION. CLOVIS NOA, IL MIO AMOR JONATH et JOIE D'AVRIL devraient bien figurer.

pronos : 15-10-2-3-4

6ème course

Sur ce parcours, TIGER DANOVER peut se racheter. TRUMAN DAIRPET sera le favori. VINOCHKA a du mal pour l'instant. VIZIR DES JACQUETS, RIVIERA AS et ANTOINE DU BOURG seront des adversaires corrects.

pronos : 8-7-5-6-4

7ème course

COR DE CHASSE et ALI THE BEST trouvent un bel engagement. ADIGO n'arrive pas à gagner. CHARME DU PIEFFORT peut enfin s'imposer à l'issue d'un bon parcours. ALADIN BLEU se défend toujours aussi bien. ANDROMEDO peut surprendre. BLACK DES MORINS représente un entraînement en forme. DESTIN DE BOUGY et DJANGO DE ROWA devraient bien faire. DIVINE DE JIEL viendra pour une place.

pronos : 2-1-4-6-15

8ème course

Course réservée aux amateurs. INTERNATIONAL, UNIQUE AFFAIRE et KEY MOM seront les trois chevaux à battre. JANA DE BRUCOM devrait cependant bien s'en sortir. Les autres manquent un peu de forme mais ne sont pas à délaisser pour une toute petite place.

pronos : 3-1-2-7-4

9ème course

Il faudra déloger de la tête COMME IL FAUT, BANCO DE VER, COTENTIN DES VAUX et CONDOR SKY si DRINGEAT MAURITIUS veut prendre le commandement comme il aime à le faire car il est très dur à l'effort. CRYOS et BALBUZARD pourraient en profiter pour créer une surprise.

pronos : 3-4-13-6-7

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be