Ce sont les trotteurs qui feront le spectacle ce mardi dès 16h30 à l’Hippodrome de Wallonie

10 courses au trot Départ de la 1ère à 16h30

1ère course

ENZO a sûrement les moyens de bien faire avec Jos. DISCO JET découvre un bel engagement. CONCERTO sera le cheval à battre. BEAUTIFUL KING (dans un bon jour) peut bien faire. BUCELIO VERDERIE n'est pas à condamner. BELLE MAGNIFIQUE vient de terminer 2è. DON'T STOP ME peut surprendre. CONDOR SKY termine souvent en tête des battus. ESPIO DE VANDEL monte de catégorie.

pronos : 4-1-2-5-14

2ème course

HERRIOT EXPRESS et IRIS DES D sont de bons outsiders aux places. KAISER LANTERN (D4), KIZ VIVANT (G. Sucaet), JACINTO (qui vient de bien courir) et ETOILE D'OCCAGNES (récente 2è) compléteront les toutes bonnes chances du premier rang. BEAUTY FLOWER CG est une 3 ans en forme. JAMES BOND court bien depuis un moment. SURPRISINGLY DIVA et surtout ESPOIR DE DUFFEL seront de la partie.

pronos : 7-6-5-8-15

3ème course

2850 mètres. GALILEE vient de surprendre, il est sans doute désormais aussi bon corde à gauche. MAD WORLD cherche une victoire. ICEMAN doit se racheter. HERTOGIN FANATIC est la base du trio. JARRAH BOLETS peut se racheter. JR DIESSCHOOT garde une première chance. KOLDING SIDNEY est courageux. STAR'S SPEED possède un joli palmarès. EXTRA CASH devra éviter la faute mais les bruits sont très favorables.

pronos : 16-6-11-2-3

4ème course

1750 mètres. UNERO MONTAVAL, USTANG LUDOIS, USTINOF DU VIVIER et RIVIERA AS attirent l'attention. TWITTER peut surprendre. Derrière, nous avons d'excellents drivers au sulky d'outsiders qui peuvent tous surprendre pour une place.

pronos : 5-4-2-7-3

5ème course

Apprentis et lads jokeys en piste pour le mémorial Marleen Van Houtte/De Rijker. C'est très ouvert. Tom est au sulky de KEELY QUEEN ER qui est très régulière. Devant, cela risque de barder avec des concurrents en pleine forme. HAVANA PALACE, INGE MATIC, et GOLDY VIVANT possèdent des moyens mais ISSOS SOFIA, IL MONDO EV, JACKMAN et KINGDOM EV devraient 'jouer' la victoire. KING'S ROAD, KATIA DU CALVAIRE sont de bons 4 ans. IWAN SIDNEY est régulier. FRIENDLY LANE, HONDA DE LAHAYE et CALIN DES MAZURES seront cités pour une surprise possible.

pronos : 3-2-5-6-13

6ème course

DAISYMONEY RINGEAT est actuellement irréprochable. ELIOT DEELE est confié à G. Lannoo. DREAM MADRICK prend son métier du bon côté. DJANGO DE BACONVAL reste sur deux victoires. EDMON DU VIVIER rattrape le temps perdu. DEDIER a assez de qualités pour surprendre. Les autres manquent un peu de forme récente.

pronos : 1-7-8-11-12

7ème course

FAST AND FURIOUS découvre l'engagement parfait. APOLLON DU LOISIR va lutter pour les places. BAL BORA a la préférence de Guido par rapport au bon DRREAMBOY HORNLINE. LORNADO ASS est régulier et D4. HERNANDO VI peut encore bien faire en attendant. FLASH DU LARGE court pas mal actuellement. GIAN LUCA PASEL devra revenir du 2ème rang.

pronos : 1-5-3-2-7

8ème course

EPINARD peut bien faire s'il évite la faute. ECLAT DES ILES viendra pour une place. DOCKER DU CARBONEL devra trotter pour avoir une chance. ELLA D'ELCHE termine souvent en tête des battus. DUC DE TYROLE dépend de l'entrainement très efficace de Carine Desoete avec Rik Depuydt au sulky. DIVINE DE JAVA ne sort jamais des trois premiers lorsqu'elle trotte.

pronos : 1-7-8-6-2

9ème course

ENCHANTEUSE DU LAC et KLASSIC MC QUEEN peuvent se disputer le succès au vu de leur forme. DANIEL H possède le meilleur record. KIM SPITS va bientôt se révéler. JOLIE WILLIAMS et ICARE TER PUTTEN valent mieux que leur dernière course. ICARUS ne va pas terminer loin. FYBER D est sur sa distance. JEWEL UP manque d'un petit quelque chose pour faire un podium.

pronos : 9-8-5-4-6

10ème course

et dernière réservée aux trotteurs montés. Rendement de distance de 25 mètres (sur 2275 mètres) à partir de GINA BROS (numéro 6). CRYSTAL PASSION devrait gagner. ALDO DU HANOY mérite un succès et sera encore de la partie dans la phase finale. DELSON DU MOULIN est bien placé en tête. ALI THE BEST sera un redoutable adversaire. BLACK DES MORINS, ENZO DE MORO, DRAKKAR CLEVILLE, JIMMY M. et GINA BROS devront rendre 25 mètres.

pronos : 4-3-5-11-8

