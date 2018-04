Ce soir une réunion consacrée 100% aux galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie

7 COURSES DE GALOP Départ de la 1ère course à 17H55 Cheval du jour : 405 DESTINATION Outsider du jour : 301 BIZET

1ère course

FISHERMAN'S BLUES, ALL DYNAMITE et OBIWAN ne sont pas loin de se valoir à cet écart de poids. TORPEZ vient de se révéler en battant SELFIE STYLE (en grande forme). MON DESIR (entente parfaite avec son jockey), VIRTUAL GAME et WELLITAS auront sans doute besoin de courir. ARIZONA est dans le même cas mais avait remporté sa course fin 2017. RISE AND SHINE revient sur 2100 mètres.

pronos : 3-1-9-2-11

2ème course

DOLOKHOV, REDESERT et MAGIC QUERCUS se retrouvent. TICKTHEBOX peut une nouvelle fois prendre le dessus sur les deux premiers cités. ASHES TO GLORY n'a pas encore déçu une seule fois cette année. GERRARD'S RETURN, JORDAN'S TIGER, INKERMAN et VIENNOISE cherchent leur meilleure forme. PEDREGALEJO rentre avec S. Breux. DREAMWORKS n'est pas super bien placé au poids ni à la corde. FULL PELT détient à ce poids une première chance.

pronos : 10-1-3-13-11

3ème course

AUTUMN TONIC rencontre une nouvelle fois WILSONS RUBY, BIZET, MARCASSIN et FORESTER. Tandis que GENTLE JAIME faisait afficher une énorme cote en gagnant devant NILSON, GROWSTARCK, ELAND ALLY et KAYANA. C'est très ouvert et cette course nous promet une arrivée très disputée.

pronos : 5-2-1-4-9

4ème course

On attend une revanche de DESTINATION sur JUST BECAUSE. AIRFIELD BEAUTY parait chargée. LE KORNGOLD vient enfin de faire un podium à Mons. AMERICAN SUN manque un peu de forme. AYOUPENDY et YA HADE YE DELIL seront des outsiders intéressants. La PHILOSOPHE n'a pas encore couru cette année.

pronos : 5-3-1-4-10

5ème course

Beaucoup de chevaux devraient avoir besoin de courir avant de retrouver la forme. FINCH HATTON vient de terminer 2ème et malgré le poids devrait encore bien faire. LA MESSALINA, EVOCATEUR, PERICLES et STRADA DI CARSOLI (joué la dernière fois) vont sans doute progresser.

pronos : 1-2-3-7-9

6ème course

Course à réclamer. Choisissons la forme qui est du côté du haut du tableau avec SEAL ROCK, ORPEN'S ART, SEVE et ONE TOO MANY. Pour les places n'oublions pas des sprinters comme COSTA FILEY, HENKE et LISSELTON CROSS. PINCH A KISS et PERRECALLA peuvent surprendre à grosse cote

pronos : 2-1-3-5-6

7ème course

BARCWICK peut battre une nouvelle fois FLERS. DIGITALIS devrait se racheter au vu de son succès acquis devant KREUZ AS assez récemment. SINDACO monte de catégorie mais reste sur deux belles victoires. CIMA NOA ne parvient à gagner malgré une régularité sans faille cette année.

pronos : 3-1-2-4-5

