Ce soir relance les courses de galop à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 14/09/2020 REPRISE DES COURSE DE GALOP A MONS (DERNIERES COURSES EN MARS 2020 JUSTE AVANT LE CONFINEMENT) 7 COURSES AU GALOP Départ de la 1ère à 18h30 Cheval du jour : 101 THE GATES OF DAWN Outsider du jour : 302 NORDGOLD 1ère course 1500 mètres. THE GATES OF DAWN avait (fin d’année dernière) pris deux 3èmes places dans de bons lots et vient d’afficher sa forme à Waregem. MONSIEUR MEL vient d’effectuer sa rentrée et court toujours mieux à Mons. TIKTHEBOX est plus performant muni d’œillères australiennes (c’est le cas ce soir). LACIREDESKI est la seule pouliche de l’épreuve. WILSONS RUBY a failli gagner la dernière fois qu’il s’est présenté à Mons. NOTHING TO LOSE est le 2ème atout de Toon V.D. Troost. FAST CHARLIE rentre. FROSTED LASS a déjà gagné sur ce parcours. ANDERSON est un allemand, BLACK ISLE BOY est un irlandais. GRISE MAGICIENNE a couru en France et semble manquer d’expérience. Pronos : 1-3-2-5-8 2ème course BARBADOS BOB se retrouve en deuxième épreuve et s’est préparé en Allemagne. SAGEHOPE vient de décevoir à Waregem et revient à Mons où en 2019 il s’est très bien défendu. SORIANO cherche un succès. TOWNIE MAC est super régulier. FRENCH BERE est fortement descendu de valeur. On retente les œillères australiennes avec EVA GORE. ENERGY CHOP n’est peut-être pas un spécialiste de la piste de Mons. OOI LONG rentre. AUTUMN TONIC mérite un podium. CRYSTAL BLANC n’a pas grand-chose à son actif. HOUNDSTOOTH est sur la bonne voie. KOINOR se cherche depuis 2019. Pronos 1-4-3-5-2 3ème course 2100 mètres. FOREVER SURPRISE rentre et aime cette distance. NORDGOLD a gagné sur 2300 mètres à Mons en 2019. DANDY WINE fait toutes ses courses. GALLOPING HOGAN vient de terminer sixième du GP Prince Rose. GREYBYCHOICE tentera de terminer dans les 4 premiers. PROUD REBEL est abonné aux quatrièmes places. ALHAMMER a déjà gagné sur le sable de Dortmund. HIGH DRAW alterne le bien et le moins bien. DARIENNE DU PRE n’a pas trop mal fini la dernière fois. MATHISON rentre et aura peut-être besoin de courir. Pronos : 2-9-4-3-1 4ème course Deuxième épreuve de handicap. DIARISSA aura sûrement besoin de compétition au contraire de VAPORETTO CAPRI qui vient de courir plusieurs fois en France. SRI LA FRIME court toujours bien sur ce parcours. On cherche la bonne distance avec GROUNDNUT. CHECKED OUT se déplace pour monter sur le podium. MESIMA n’a plus gagné depuis 2018. DOCTOR KEHOE rentre après déception. WAR CHARIOT tente de trouver la forme. KINGS LYN a pris deux places sur ce parcours en 2019. ANOTHER EPISODE revient après une longue interruption de carrière. Pronos : 2-9-6-3-4 5ème course 950 mètre avec unique tournant. Début d’année, BETTER VALUE battait BLAZED après une belle lutte tandis que COMPUTABLE battait TEAJAN. AWARDED a déjà gagné deux courses sur ce parcours. DAME DES LYS pourrait se révéler sur cette distance. TYLERY WONDER n’a plus obtenu de podium depuis longtemps. A MILLLION DREAMS et INTERSTELLAIRE sont des outsiders aux toutes petites places. Pronos : 2-1-4-3-5 6ème course Conditionnel. LAKESIDE préfère peut-être l’herbe. EL TORITO (entrainement Fuchs) ne se déplace pas pour rien. Début 2020, AGENT EXCEL terminait 2ème sur le parcours tout en étant très appuyé au betting. DICKTATION va tenter un podium. AHRAAM est un cheval de 1500 mètres. DAYLIGHT aura besoin de courir pour recouvrer la forme. WHAT SECRET avait bien débuté sa carrière en gagnant deux fois sur la psf de Cagnes-sur-Mer. FALLING WATER est le 2ème de l’Open de Mons 2017 Pronos : 2-3-1-7-8 7ème course JAMAS D.A. mérite de l’emporter, il vient de battre EL ZARKA D.A et PROBAT T. EMIRAATY ne court qu’à bon escient tout comme RAFEEF. Pour les autres on va plutôt envisager une petite place. Pronos : 4-3-6-2-1