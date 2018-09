Ce soir les galopeurs seront en piste à l'Hippodrome de Wallonie

8 courses de Galop Départ à 17h55 cheval du jour : 203 SOUND OF FREEDOM outsider du jour : 507 FORESTER

1ère course

MONTE NAPOLEONE vient de battre sur ce parcours : NILSON, CARA'S MUSE et STEPHILL. NILSON est très bien placé à la corde et peut envisager une revanche. AKOHOL rentre mais avait devancé au mois de juin JAMIE'S VENTURE et ANOTHER FOR JOE, le premier cité reste bien placé au poids car toujours maiden. Sur sa victoire du mois d'avril, GOING VIRAL possède une première chance malgré son numéro de corde tout en dehors. PERICLES, INKERMAN peuvent surprendre. DAWN SALUTE a bien réussi sur l'herbe.

pronos : 10-13-9-2-4

2ème course

SOUND OF FREEDOM a gagné le Prince Rose et vient de terminer 2ème du Gladiateur ostendais, une seule restriction : il débute sur le sable de Mons. GERRARD'S RETURN s'est révélé à Mons. TREASURE ISLAND est sur son parcours. BERGWIND rentre mais est extrêmement bien placé au poids. ONE CLEVER KITTY a déjà gagné sur le parcours et barre encore FAULKWOOD. KREUZ AS va courir sur sa fraîcheur. MONOCLE est toujours maiden. PLETHON revient en plat sous un entraînement redoutable. WINSTON WOLF risque cette fois de trouver la distance un peu longue. Glen Braem est en selle sur ROCKYL. RED RUBIN déçoit un peu.

pronos : 3-10-1-2-12

3ème course

Course réservée aux pure-bred Arabian horses sur la distance de 2100 mètres. EMIRAATY est le seul 'Maktoum' de la course. MEHDAAF ATHBAH a déjà couru G1 et semble déclassé même si son compagnon de couleur : MITH HAF ATHBAH est également très bon. MADJY a déjà gagné quelques courses, LIGHTFEET avait gagné à Mons mais est encore barré par JAMAS D.A. SPECIAL OA est un récent 4ème à Mons sur 1500 mètres.

pronos : 4-5-1-9-2

4ème course

PHILBA et SATELLITE sont deux nouveaux venus et K. Clijmans semble avoir préféré monter PHILBA pour l'entrainement de J. Goossens. AMERICAN BOY terminait 5ème du Prince Rose cette année. SOLOMEO rentre mais dépend d'un entraîneur redoutable. PRINCES LYN revient doucement au mieux. ZAKHAR STAR et CIMA NOA sont toujours maiden. ACHILLEUS peut surprendre tout comme AD AUGUSTA. HURRICANE VOLTA est en forme mais c'est peut-être un peu court au niveau distance.

pronos : 7-1-4-6-9

5ème course

MARCASSIN n'est pas un coup sûr. AUTUMN TONIC est un cheval à surprise. MR CROMBY possède peut-être un peu de marge. MATHISON devrait se placer. ON Y VA a également une chance de terminer sur le podium. FORESTER vient de montrer le bout de son nez et retrouve son parcours préféré. DIAMOND JOHNNY G possède de la fraîcheur.

pronos : 7-1-5-6-2

6ème course

2850 mètres. Gentlemen riders et Cavalières. WALINA n'est pas du tout incapable de confirmer sa récente victoire. DOCTOR KEHOE et SPARK rentrent. MY TRINGALING et LA PHILOSOPHE risquent d'avoir encore besoin de courir. NAASEH cherche sa meilleure forme. CAPITAL GEARING et DECIBEL DU BREUIL sont toujours maiden.

pronos : 3-4-1-2-6

7ème course

950 mètres pour une course à réclamer. SEVE a gagné sur le parcours au moi de juin. SMIDGEN rentre après une longue absence mais aussi après avoir gagné deux fois sur ce parcours. THORPE BAY vient de terminer 3ème à Baden-Baden dans un lot intéressant. MUNAZAN, FLORIDA DREAMS et RECKLESS SERENADE ne cessent de régresser. NICE YIELD a bien réussi à Mons l'an dernier.

pronos : 3-2-1-5-4

8ème course

Course réservée aux 3 ans. FOREVER SURPRISE vient d'extrêmement bien courir, le cheval à battre. HONEY BLOSSOM est toujours maiden. CLASSIC RED est barré par les deux premiers cités. L'AVIATEUR peut se révéler. DEVILIN nous vient de France.

pronos : 1-2-5-3-4

