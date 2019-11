Ce soir 9 courses de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 26/11/2019 Cheval du jour : 408 NELIO VRIJTHOUT Outsider du jour : 312 EKKO DE TILOU 1ère course MONTANA JP et MISSES BOSS sont estimés. MAGOTS DES RABOTS est jusqu’à présent le seul à avoir pris une place dans les deux premiers. MISS ITALIA EV va progresser. MOON BLUE a déjà trotté un petit ‘1.19’. MY LOVE HD, MISTER FEE et MILJONAIR D’HOEVE peuvent surprendre. GAIA PAN est à découvrir en course après une qualification intéressante. Pronos : 13-12-8-5-4 2ème course Des quatre ans au départ. LOVE YOU BR, LITTLEMISSMELODY et FORTUNA JIJO sont les plus rapides et en forme. LOVE VIVANT, LOTHARINGEN EV et LANDO VRIJTHOUT sont réguliers. LOCO SONATA va disputer la victoire. LET’S GO ROYALE et LUCYE DE CORTA ne sont pas des plus faciles mais ne manquent pas de moyens, ils partiront du 3ème rang derrière l’autostart. Pronos : 5-2-3-9-8 3ème course La course du tiercé. DARIUS DU LOIR peut profiter de son bel engagement. Pour DIAMANT d’HERMES cela peut-être tout ou rien. DAISYMONEY RINGEAT vient de gagner méritoirement. BUCELIO VERDERIE se place régulièrement. ENIGME DES ILES termine souvent en tête des battus. ELVERA reste inconstante. ETORIX ne tourne pas facilement à gauche mais les résultats positifs sont là. EKKO DE TILOU possède un super record et sera drivé par C. Martens. FORBAN DES RACQUES et EPONA DE NAY tenteront de revenir du deuxième derrière la voiture. Pronos : 12-7-1-10-2 4ème course Le Prix ‘Coupe des 2 ans’. NEFERTITI BOUM et NYMPHE DU CHENE ont très bien été qualifiés. NICKY PRIDE n’a jamais déçu en trois sorties. NEMO D’OR ST progresse. NICE VICTORY sera drivé par Jos. NIKITA HOLLANDIA courra plutôt pour une place. NOBLE DE LA VALLEE est issue de BIRD PARKER et d’une jument un peu susceptible. NELIO VRIJTHOUT sera le favori avec H. Langeweg jr. Pronos : 8-2-1-10-4 5ème course Memorial Kurt Aerts. Course réservée aux apprentis et lads jockeys. JUST IN TIME E et surtout KALI MAGNUS sont très réguliers. CYLOO D’ERPION devrait se racheter. JADA VRIJTHOUT et GOBORG DC ne répètent pas toujours leurs meilleures courses. KEBIR MATIC aura le désavantage de partir du numéro 9. JITAN OCCAGNES (3 ans) est un ‘Crébas’. ESPERITO DUEM n’est pas hors course et peut créer une surprise. IMAGINE VAN HEREND mérite une victoire. KATINKA JET est irrégulière mais semble en léger retard de gains. JOIE D’AVRIL est en grande forme. ELITE BUITENZORG vient de terminer deuxième. Pronos : 2-3-1-9-12 6ème course 1750 mètres. SAMSON RIS cherche une victoire. VICTORYMOKO est dans le même cas. JOEPIE SLIPPER reste sur 4 succès de rang. HYSTOIRE D’ERPION devrait s’illustrer pour une place. INVIT KELLER DH est proche des 30 000 euros de gains. UN NUOVO BIGI est inapprochable si tout va bien. KAZAN VRIJTHOUT va tenter de se racheter. HAVANA PALACE n’est pas idéalement engagée. Pronos : 10-2-5-1-7 7ème course LOVE IT EV possède le moins bon record des 5 participants à cette 7ème course. FORLAN peut terminer sur le podium. GRIMALDI ne gagne pas souvent mais est régulièrement à l’arrivée. PROUD OF MY FACE reste sur 3 deuxièmes places. JOY RIDER DE YH trouve des conditions de courses idéales pour encore s’imposer. Pronos : 5-3-4-1-2 8ème course 2850 mètres. Le premier rang derrière l’autostart devrait faire la différence. ELAN DE VER, ERMINE DU RYS et BEAUTY FLOWER CG viennent de gagner. GAMIN et IRISCH MALT E lutteront pour les places. KYRAL D’ERPION et KADABRA BOLETS sont irréprochables. ZURICH AS peut l’emporter à la faveur d’un bon parcours. EROINE DU THENNEY fait partie des moins riches de la course. KIRA BUTCHER tentera de suivre les bonnes roues. Pronos : 8-4-1-5-6 9ème course Trot monté pour terminer cette belle soirée. ALDO DU HANOY et EDE TOSCANA tenteront d’aller au plus loin. HUNTER GREEN DH et ICARIA CLASSIC possèdent une chance en partant du premier élastique. HOUBA DE CRESSY et GOLDY TOUCHYVON surprennent de temps en temps. EXTREME DE GRAUX et INGE MATIC détiennent un bel engagement. JACKMAN ne devra pas trop tirer, dès lors il peut être le gagnant de cette course. Aux 25 mètres, COVER GIRL n’a pas trop de gains, DELSON DU MOULIN reste compliqué, GIANT STARLAKE est monté par R. Walter et JANA DE BRUCOM n’est pas n’importe qui. Pronos : 10-3-12-14-13