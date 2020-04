" Ce qui est angoissant, c'est que les patients savent ce qu'il va se passer " : le témoignage poignant d'Audrey, infirmière dans l'unité Covid 19 au Tivoli à La Louvière

« Ce qui est angoissant, c’est que les patients savent ce qu’il va se passer » : le... Depuis 12 ans, Audrey est infirmière dans le service des soins intensifs de l’hôpital du Tivoli à La Louvière. Elle fait aujourd’hui partie de l’unité covid 19. Passionnée et déterminée, avec tous ses collègues du milieu hospitalier du Tivoli et d’ailleurs, elle se bat avec les patients contre ce virus qui chamboule nos vies et fait malheureusement des ravages. Elle se bat sans relâche et avec détermination. « La charge physique et la charge psychologique sont difficiles à vivre en ce moment. On n’a pas l’habitude de vivre cela. Nous n’avons jamais connu cette situation auparavant » explique l’infirmière. « On se demande ce qu’il nous attend. ». Les unités de l’hôpital sont remplies. Audrey explique que bon nombre de patients qui ne sont pas encore aidés de respirateur seront intubés dans les prochaines heures qui suivent leur admission. « Ce qui est angoissant, c’est que les patients savent ce qu’il va se passer ». Avant la crise liée au covid 19, lorsqu’un patient entrait en soins intensifs, il ou elle ne savait pas trop ce qu’était une intubation. Le fait de savoir génère une angoisse supplémentaire que le personnel soignant doit aussi gérer. « Nous tentons de les rassurer au maximum. Comme les visites sont interdites, nous essayons de les mettre en contact avec leur famille pour qu’ils communiquent avec leurs proches ». Les patients interrogent aussi le personnel soignant sur les perspectives temporelles de leur réveil : « on sait très bien que quand on les intube, malheureusement, ça va durer plusieurs jours … ». « Si nous le souhaitons, nous pouvons bénéficier d’une aide psychologique » explique Audrey. « Nous arrivons à préserver des moments de convivialité avec nos collègues. C’est important de pouvoir parler ». A la question de savoir si elle a peur, Audrey répond directement : « pour moi, non ! J’ai surtout peur pour ma famille, mon compagnon et mon bébé. Je me suis complètement coupée de mes proches. Je croise quand même ma sœur infirmière au quartier opératoire de l’hôpital ». Sachant ce qu’il se passe aujourd’hui, si c’était à refaire, Audrey opterait pour la même carrière : « cela n’aurait rien changé. J’ai toujours eu une passion pour le médical. Je suis quelqu’un de très philanthrope. Je suis là pour aider les gens, qu’il y ait ou pas ce genre de crise » conclut l’infirmière. Respect au personnel soignant !