Ce milieu de semaine permettra aux amateurs de suivre une nouvelle réunion " made in Belgium " depuis l'Hippodrome de Wallonie

Ce milieu de semaine permettra aux amateurs de suivre une nouvelle réunion " made in Belgium "... Réunion de trot 8 courses Départ de la 1ère à 18h30 1ère course CONCERTO a gagné trois de ses quatre dernières courses mais il faudra devancer DIVINE DE JANA qui a gagné avec de la marge mercredi dernier. APOLLON DU LOISIR sait finir vite après un parcours caché. BERING DU GOUTIER aime cette longue distance. ETOILE DE LAHAYE, FLAMENCO FAC et CHARME DU PIEFFORT viseront une place. 2ème course KOLIN DE LA FUTAIE est un modèle de régularité mais il n’est pas le seul ici. KYRAL D’ERPION gagne moins souvent mais sa qualité est certaine. LIEBLING E n’a pas fait sa course la dernière fois. KAKI MOM a un mauvais numéro et tout dépendra du parcours. KONWAY LIMBURGIA trouve un très bel engagement mais il se montre parfois indélicat. LOUIS sera aussi un sérieux candidat dans la phase finale. 3ème course CATSOUS a gagné la semaine dernière et peut encore briller. BOGDEN revient en Belgique où il a souvent réussi sur cette piste. EASY MARCEAUX fait sa rentrée. Il avait devancé VYTRO D’ERPION lors de sa dernière course. DOLESMIE MERITE est sans doute meilleure sous la selle mais elle trouve un bel engagement. 4ème course Course ouverte où les chevaux situés en première ligne peuvent tirer avantage de leur situation. KALI MAGNUS, JADORE SUGAR, CRYSTAL PASSION et KHATIRA MELODY seront nos préférés. CORLEONE a bien couru la semaine dernière. En deuxième ligne, KING’S ROAD, JR WALKER et LA LUNA VRIJTHOUT peuvent surprendre. 5ème course LITTLEMISSMELODY fait toutes ses courses mais partant à son intérieur L’AS DU CALVAIRE cherche une victoire. KARA BOUCHOUTHOEVE reste sur une belle victoire. Sage, FRANC JEU prendra une place tout comme ECU DE JANEIRO. KANTUCKY T et LET’S DREAM MELODY viendront ensuite. 6ème course LARADJA VRIJTHOUT n’a pas eu le bon parcours la dernière fois. KEELY QUEEN cherche sa course. IRIS BALDWIN va sans doute courir en progrès après sa rentrée. ICARE T peut gagner dans un bon jour. 7ème course IMMER BUTTERFLY est le meilleur du lot. Attention à IDEAL PONT VAUTIER qui adore ce parcours de vitesse. ZENIT DEL DUOMO et JOINTNESS SIDNEY savent aller vite aussi. 8ème course L’excellent DUR D’OREYE rentre. Il sera dur à battre s’il est assez prêt. GRIMALDI a l’avantage d’avoir très bien couru la semaine dernière. AVRIL CADE et EVEREST DE BLARY viendront ensuite.