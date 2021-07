Ce jeudi, l’Hippodrome de Wallonie se coupe en deux pour satisfaire les amateurs de courses -... 9 courses de trot Départ de la 1ère à midi 1ère course Premium MONTANA VAN HEREND finit toujours fort ses courses mais il n'arrive pas à gagner. Sage, GOLDEN AGE peut lutter pour la victoire. MARCO BR et LETS GO ROYALE valent mieux que leurs deux dernières courses. MAGOTS DES RABOTS, MR BROWN et LIMONCELLO JP tenteront de profiter de leur position en première ligne pour garder une place. 2ème course Premium FÉLIX CROWN sera une base incontournable dans cette course, lui qui reste en gros retard de gains. GALAK GRANGEOIS vient de remporter une course réservée aux amateurs à Tongres avec une belle fin d’épreuve en plus. GRAND BASSAM est capable de tout. FURIEUX DE GINAI peut surprendre. Venant de France et ayant peu couru, HECTOR DE BUCY est l'X de la course. GIPSY D'ERPION, GITANE D'ERPION, FANCHO DU RIB et HUGOLINO viendront ensuite. 3ème course Premium Epreuve principale du jour en Belgique avec une nouvelle confrontation entre CYRIEL D'ATOM (avec Pierre Vercruysse) et BEAU GAMIN, ce dernier ayant été dominé par le premier nommé à Tongres le 1er juillet. Derrière ce jumelé "affiché", ABZAC DE FONTAINE, VISAGE PÂLE et BREM ORANGE lutteront pour la troisième place. 4ème course Premium GOLENCIA DE WARNOC a remporté deux courses à Mons avant de bien faire à La Capelle en dernier lieu. Kristof Depuydt insiste avec ERBY BRUN alors qu'il aurait pu driver FOUGUEUX DES ILES avec qui il a gagné à Mons au mois de mai. GLEN EAGLES profite d'un bel engagement. Les "Corbanie" FIFTY D'ERAH et FIROLINE ont une belle carte à jouer. FURTIF MÉRITÉ, FISTON DEMARLOTTE et COMME IL FAUT ne peuvent être écartés malgré une position en deuxième ligne Bonne nouvelle pour les amateurs de galop, une réunion est également prévue en soirée, plus d’infos sur le site de l’Hippodrome, deux réunions à suivre en bord de piste puisque le site et à nouveau accessible mais également en streaming sur www.hippodromedewallonie.be Enfin, le Grand Prix de Wallonie aura bien lieu ce dimanche 1er août, notez-le déjà dans votre agenda, on en reparle la semaine prochaine.