Ce 11 novembre jour de l'armistice, Ploegsteert se souvient de celles et ceux tombés pour la... Avec la course du souvenir, c'est la 39ème année déjà. 8 et 21 km aux abords des lieux de mémoires de Ploegseert. Comment est-elle née cette course du souvenir Chantal Vandenbroek, organisatrice ? Le 8 Km c'est 11 €, 21 Km 12 € Inscription avant ce mercredi en ligne : www.mto.be ou au café de la Grand Place, Grand place à Ploegsteert du 6 au 9 nov. Pas d'inscription possible sur place le jour de la course !!!