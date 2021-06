Ca va jazzer à Tournai dès demain jusqu’à dimanche - Hainaut matin - 22/06/2021 "Fête jazzer la musique". Ce n’est pas le Tournai Jazz mais ça y ressemble un tout petit peu. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Geoffrey Bernard, président de l’association Tournai Jazz. Certains se diront peut-être, c’est du jazz, ce n’est pas pour moi. La programmation s’adresse-t-elle à tout le monde ? « Alors, ça a toujours été la volonté de notre programmation, c’est de rendre ce festival accessible et juste et d’ouvrir le jazz à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde pourra apprécier. On a baissé le prix à 12 € pour tous les concerts pour combler l’absence de pass. On n’a pas de pass cette année parce qu’on voulait faire profiter un maximum de gens. C’est des concerts à chaque fois avec un billet propre à chaque concert. Il y a des concerts à 18h, à 20h et on a juste décalé un petit peu pour le foot le samedi où ce sera 20h & 22h. En tête d’affiche cette année Philip Catherine Trio. Vous pouvez réserver vos places via le site du Tournai Jazz : www.tournaijazz.be