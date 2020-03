C'est une soirée importante qui se prépare sur l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 1ère course à 18h30 FINALES DES CHAMPIONNATS DES TROTTEURS FRANCAIS Cheval du jour : 101 EPEE D’HAUFOR Outsider du jour : 303 GOSFORD 1ère course Le Prix Olga du Biwetz réservé aux juments. EPEE D’HAUFOR reste sur deux victoires et constitue la plus riche de l’épreuve. ELVERA sera D4 pour ce bel engagement. EDEN D’IS manifeste une forme incontestable. DIVINE DE JANA est au mieux. DAISYMONEY RINGEAT tentera d’aller le plus loin possible. ESTANCIA est dans sa catégorie. EPONA DE NAY devra partir tout en dehors. FLEUR DU NORD se contentera d’une place éventuelle tout comme EBBA LOTTA. DUXELLE semble déjà avoir été mieux en condition. EXPLORER QUEEN est irrégulière. DIANE D’IDEF ne retrouve pas sa meilleure forme. ERBA D’AUNOU et ELITLOPPET ont le même profil. ERMINE DU RYS est à racheter. Pronos : 1-2-3-4-7 2ème course 2300 mètres. EL BANDIDO, FLASH SPECIAL, ELIOT DEELE et EKKO DE TILOU ne manquent pas de moyens mais ne font pas toujours leur course. ESPRIT D’ŒILLET, DARIUS DU LOIR, DECLIC DU GADE, DARWIN DU BREUCQ et ESTEBAN DIESSCHOOT sont quant à eux hypers réguliers. DIEGO D’HERMES court toujours de belle manière. FLAGGER ne trotte pas mal actuellement. DJANGO DU JAGUY possède des gains Pronos : 3-6-8-10-12 3ème course GALAXY DU NEUFBOIS a sa chance pour une petite place. GOSFORD est de taille à s’imposer. GIPSY D’ERPION dispute l’arrivée sans une faute dans le parcours. GRACE GIRL prend des places pour l’instant. GIPSY QUEEN est au mieux. GREMILIE D’IESCHOOT mérite d’être la favorite de la course. GALINA DE LAHAYE est régulière pour les petites places. GANGA DES VALLEES peut se racheter. GITANE D’ERPION est D4. GENESALIA va au moins disputer les places. GLYCINE D’ERPION cherche un podium. Pronos : 7-3-12-4-6 4ème course LILOU DU LAUZET est revenue au mieux. ET CAMPIONE pourrait se révéler. ICARE TER PUTTEN manque un peu de forme. HAPPY OCCAGNES court toujours bien. EMPIRE DU PRIEURE est en forme. HONORE D’INVERNE aussi. JACKMAN est un bon cheval. EFFEUILLE-MOI PAN est irrégulière. LETINA SUNSHINE vient de se rappeler à notre bon souvenir. Pronos : 1-7-8-4-5 5ème course GODFATHER DARBY peut espérer un podium. GORLANDO SPEED est bien placé derrière l’autostart. GRENADIER reste compétitif. GINKO DE LA VALLEE vient de gagner en étant mené au mieux de ses intérêts. GIANNI DUBELAIR mérite un succès. GOLOVKIN NATHANPI va se placer à l’issue d’un parcours caché. GIVE YOU LOVE OF ME n’est pas n’importe qui. Pronos : 5-4-3-6-8 6ème course RAPIDE YODA, JEWEL STAR, HONESTY NEWPORT et JAMBORA restent tous sur un succès, superbe course. MEPHISTO PS est déplacé avec des ambitions. IDEAL PONT VAUTIER déçoit un peu. FALKO DE L’EXTREME est un peu irrégulier. JAMBORA n’aura pas aussi facile que d’habitude. Pronos : 2-3-4-10-8 7ème course COME BACK avait surpris et peut récidiver vu son engagement en or. FORLAN ne sera retenu que pour une 4ème place. DON QUICHOTE reste irrégulier. MAD DIVA revient en condition. GLADIATEUR a 4 ans et peut gagner. CATSOUS peut se racheter sur ce long parcours de 2800 mètres. ALEANDRO ZS possède moins de gains que ses adversaires (seulement 4 ans). JOINTNESS SIDNEY est assez régulier. Pronos : 7-8-2-4-9 8ème et dernière course du programme. Personne n’est à condamner. DUNBAR, URIANO D’HAMELINE E et ANDALOU D’HUON possèdent les moins bons chronos. VALENTINO STRIX peut aller devant et loin. AVRIL CADE a 10 ans mais peut obtenir un podium dans ce lot. BEGUIN D’ALI manque un peu de forme. BE BOP MARCEAUX partira en dehors. Pronos : 2-1-5-7-3