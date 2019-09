C’est quoi cette étiquette sur mon pot de choco ? - hainaut matin - 16/09/2019 Etes-vous capable de décoder tout ce qui est écrit sur les produits alimentaires que vous achetez ? Glucides, lipides et puis ces lettres qui ne veulent rien dire pour nous. Que cachent-elles ? Des colorants ou autres ? Ce mardi 17 septembre 2019 à midi, à Mouscron, on va vous aider à décrypter les étiquetages alimentaires. Une heure sur le temps de midi parce que le soir, on n’a pas toujours le temps. Une rencontre sur le fil. Céline Vandewiele, c’est quoi ces Rencontres sur le Fil ? Centre Marius Staquet ce midi à Mouscron, à côté de la Grand-Place, 10, Place Charles de Gaulle. C’est gratuit, le repas aussi !