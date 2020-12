C'est Noël dans les musées d'Ath

Les musées d'Ath vont rouvrir tous enfin ! Chaque année à Ath, Noel c'est sacré.

Carine Bresse a demandé à Laurent Dubuisson, directeur de l'Office de Tourisme d’Ath / Maison des Géants, comment ils avaient vécu cette fermeture ?

"Il y a dans un premier temps un peu de frustration et puis après l'envie au niveau de l'équipe de rebondir et se dire que l'on a surtout un rôle à jouer par rapport aux gens et à la population. On s'est très vite remis en route et on s'est dit quand on a appris la possibilité de rouvrir pour les fêtes de fin d'année, qu'on avait un rôle en tant que musée pour proposer des activités axées Noël et famille. Se dire qu'avec la bulle sociale, on va se retrouver avec papa, maman et les enfants. Donc on a prévu un maximum d'activités dans nos musées ou même en virtuel pour ceux qui ne souhaitaient pas se déplacer, pour que tout le monde y trouve son compte.

On sera très contents d'accueillir dans des conditions sanitaires parfaites, tous ceux et celles qui voudront nous rejoindre et on espère leur donner de la chaleur, de la joie en redécouvrant ce patrimoine et ces musées."

Infos et réservations :