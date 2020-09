C'est la fête des Hurlus ce week-end à Mouscron, avec cette année " les Hurlus entrent en scène "

C’est l'un des week-ends les plus importants pour les mouscronnois, durant lequel ils sont à l'honneur et durant lequel ils peuvent même attraper une poupée porte bonheur.

C'est la fête des Hurlus ce week-end à Mouscron. Mais comme on le devine aisément, avec la crise sanitaire, le programme sera quelque peu modifié.

Carine Bresse a voulu savoir auprès de Pauline Vanderbeck, directrice de la Maison du Tourisme, si les mouscronnois allaient faire l'impasse sur leur fête ? Que va-t-il se passer ce week-end ?

"Cette année on aura droit à 24 spectacles, du théâtre, des artistes de rue, du cirque et tout ça évidemment suivant les règles sanitaires donc avec des places assises. On va essayer que toute la famille s’amuse au maximum ce week-end à Mouscron !"

La Maison du Tourisme a voulu faire plaisir aux artistes et aux troupes belges qui sont sur le carreau depuis de longs mois, elle a donc voulu les faire venir à Mouscron, les faire travailler. Il y aura des clowns, des magiciens, des acrobates,… pour toute la famille et pour tous les goûts.

Il y aura trois espaces : La Grand-Place, la Rénovation Urbaine et l’arrière du Staquet avec plus de 150 places assises à chaque représentation. Il y aura 3 représentations par heure de 15h à 19h les samedi et dimanche. De quoi voir tous les spectacles sans souci.

Le tout est gratuit, pas de réservation mais vous devrez vous présentez 10 minutes avant la représentation.

Plus d’infos : www.visitmouscron.be