Carine Bresse et Emmanuel Duvivier accompagnent les auditeurs hennuyers dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission dédiée aux auditeurs de la région : infos régionales et locales, musique, jeux, séquences " région ", météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour suivre les conditions de circulation dans le Hainaut et sur les grands axes.

Infos Régionales à 6h30, 7h30 et 8h30... avec la météo de la région.

La Louvière 99.5 FM - Mons 97.1 FM - Hainaut Occidental 101.8 FM