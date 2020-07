C’est l’un des plus riches et passionnants musées de Belgique, voire d’Europe

A Leuze-en-Hainaut, le Musée Mahymobile présente une partie de l’impressionnante collection privée de la famille Mahy. Une autre petite partie est exposée à Autoworld à Bruxelles.

Carine Bresse a demandé à Anne Tribolet, l’une des responsables du Musée, combien de pièces compte la collection ? " La collection Mahy compte plus de 1000 véhicules et il y en a donc plus de 300 qui sont exposés en permanence au musée à Leuze-en-Hainaut. "

Si on vient aujourd’hui et qu’on revient dans quelques temps, il y aura de nouveaux véhicules à découvrir parce qu’il y a une rotation. De plus cette année il y a 3 nouvelles salles avec par exemple le paradis des passionnés de bicyclette, draisienne, tricycle, grand-bi, vélo de course, tandem, triporteur,… 140 pièces sont présentées.

Vous y verrez aussi la nouvelle exposition consacrée aux motos. Mais aussi 9 voitures américaines, des véhicules d’après-guerre jusqu’au milieu des années 50 qui n’ont jamais été exposés auparavant " C’est la salle : la place des veuves noires " Et aussi une nouvelle boutique, véritable caverne d’Ali Baba dixit Anne.

Concernant les mesures sanitaires, est-ce que la visite va être changée, modifiée par rapport aux autres années, ou on peut circuler librement ?

" L’espace est très grand, plus de 6000 m², les plafonds sont très hauts et il y a de nombreuses salles. "

Visites libres.

C’est ouvert tous les jours, sauf mardi et mercredi de 10 à 17h.

Plus d’infos : www.mahymobiles.be