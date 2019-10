C'est en milieu d'après-midi que l'Hippodrome de Wallonie vous propose de vivre une réunion mixte de 12 courses

C'est en milieu d'après-midi que l'Hippodrome de Wallonie vous propose de vivre une réunion mixte... Début des courses à 15H30 Cheval du jour : 601 LEBLING E Outsider du jour : 809 INVIT KELLER DH 1ère course BLACK WOLF RUN revient en forme après une longue absence et vient de devancer sur ce parcours : SOME NIGHTS, DICKTATION et CARA’S MUSE. APRES L’AMOUR a l’avantage d’être associé à S. Breux. CLAIREMARIE a battu de loin ONIRIA et FABULOUS BOY dans une petite course réservée aux 3 ans il y a un bon mois. STONE THE CROWS vient de très bien courir en étant à la pointe du combat d’un bout à l’autre, on lui remet les œillères australiennes. FORRICHERFORPOORER est plutôt irrégulier. KOINOR risque de manquer de compétition. Pronos : 4-1-5-7-8 2ème course 950 mètres. Le 30 septembre (sur le parcours du jour) : BLAZED devançait BETTER VALUE (mieux placé au poids aujourd’hui) et MONSIEUR MEL (dont c’était la course de rentrée). Malgré ses 14 ans, ORPEN’S ART a encore réussi à gagner au mois de juillet sous un gros poids en Allemagne. BOP IT avait pris une 5ème place au verso de BETTER VALUE et MONSIEUR MEL en début d’année. FLAUTO retente les 950 mètres avec un poids beaucoup plus intéressant cette fois. RAINBOW BLACK a déçu ses nombreux supporters récemment. FIRST COMPANY n’a pas confirmé sa bonne troisième place et tente plus court aujourd’hui. Pronos : 2-7-3-1-4 3ème course Conditionnel. DIGITALIS est irréprochable depuis un an et a déjà devancé DIARISSA (un peu chargée) et PLUTOCRACY. SCALERO représente un entraînement qui se déplace toujours avec des ambitions. SPARK et TYWIN se valent actuellement. ZINDAI est un ‘Smrczek’ qui a sa chance mais CROUTON trouve des conditions de poids extraordinaires pour tenter de contrer DIGITALIS. Pronos : 7-1-3-5-4 4ème course On passe aux trotteurs. GRAINE DE CERISY est âgée de 3 ans et est la plus argentée du lot. GABY MAZA et FULL PUNCH représentent l’entrainement ‘Ghekière’. DIDINE DE TONGRES trouve un lot dans lequel elle peut surprendre. EMPEREUR DE MOON aura ‘l’atout Verbeeck’ au sulky. DARTOIS peut se montrer dangereux s’il reste sage. FIBIE devra rester au trot pour bien faire. FIRELIGHT est sûrement capable de gagner d’emblée. FORLANDO et FARO DES HAYES ne sont pas des interdits. Pronos : 9-8-2-16-6 5ème course Première Prémium de la journée. EMPIRE DU PRIEURE tentera une petite place. EXTRA DE CRENNES, FOSTER D’ERONVILLE et ETOILE D’ALDRICA dépendent de l’entrainement ‘V.D.Hende’. Sur cette courte distance, DARWIN DE BREUCQ peut donner du fil à retordre à DEFI DU THEYS et EPINARD. CHARME DU PIEFFORT possède un bon record. ANDROMEDO reste capable de nous étonner. ENTRE TOI ET MOI et FASHION BOURBON (D4) ont leur chance tout en partant du 2ème rang derrière l’autostart. Pronos : 3-8-7-2-16 6ème course LIEBLING E, KEBIR MATIC et KONWAY LIMBURGIA restent sur un succès. HAPPY END a désormais 8 ans. KARI HOLLANDIA et DIVINE GRAUX peuvent surprendre pour une place. KATINKA JET est au top malgré sa récente disqualification. KITANA NOVEMBER et EARL GREY WAY sont les moins riches de la course. Pronos : 1-5-6-9-11 7ème course Les ‘Pan’ : EFFEUILLE, GEISHA et FELINE font partie des plus riches et des plus rapides de la course. FANTASTIC SAM peut gagner si elle reste au trot. DJO DE NAPPES, EXODUS PALACE et EMMA CROWN sont confirmés dans cette catégorie. FANIKA DU MOULIN devrait progresser. ESPOIR MARY JANES, FLIRTINI, FINITRY D’ERIQUE et FRANC JEU constituent les meilleures chances du deuxième rang derrière la voiture. Pronos : 2-8-1-6-5 8ème course Apprentis et lads jockeys au sulky. GRIMALDI, IMMER BUTTERFLY et OUT OF HEAVEN ont remporté leur dernière course. HEINZ HEINO est l’autre ‘Union Stable’. TROMBONE a un peu mieux couru la dernière fois. CESAR CHARISMA reste sur trois 6èmes place. INVIT KELLER DH est régulier tout comme ELANO DI QUATTRO, tous deux seront D4. INDO LOCO possède sa chance s’il reste au trot. Pronos : 2-9-10-6-4 9ème course 2850 mètres. C’est très ouvert. ECLAT DES ILES et HOUBA DE CRESSY ne sont pas loin de se valoir à l’heure actuelle. DELICIOSO part enfin du premier rang derrière la voiture. EDELWEISS SEPTHEMA n’a pas mal figuré la dernière fois. KIDSPEED VRIJTHOUT nous déçoit un peu. KYWI DE CORTA mérite une victoire. JYNA D’ERPION est revenue au mieux. KRACK DU CLOCHER a sa chance pour la victoire. ILMAN VRIJTHOUT peut mieux faire. EXPLORER QUEEN reste capable d’un truc. Pronos : 7-3-8-6-10 10ème course Le Prix Erable. L’AS DU CALVAIRE peut aller très loin. LOBORGA DC se place lorsqu’elle reste au trot. LOLYE DE FOSSES possède quelques moyens. LINDSY’S ROAD E fait toujours sa course. LORD OF LOVE reste sur une troisième place. KENTUCKY SA a le droit de se placer. KANTUCKY T et KIDDY VR sont des juments assez sérieuses. KRONOS GIFT manque un peu de forme récente. LUNAVITA est estimée mais devra avoir le bon parcours pour espérer l’emporter. Pronos : 11-4-7-1-2 11ème course Course réservée aux 4 ans. LYNX D’ERPION retrouve une meilleure distance. LARADJA VRIJTHOUT sera redoutable. LUCKY BASE est un dur. LETINA SUNSHINE et LEGENDE LJ se tiendront à l’affût. LOVE IT EV a légèrement déçu la dernière fois. Pronos : 2-1-3-6-4 12ème course Douzième et dernière course. Grosses surprises possibles. LOVELY GIRL possède un bon record. LOVE YOU BR devrait bien s’en sortir. DIVINE D’OLNE peut se placer. MYRTHE DES BOIS et MY LOVE HD sont susceptibles de progrès. KOULI BALY court souvent et courageusement. Pour GREEN RIVER DHOEVE c’est le Grand Prix d’Amérique ce soir ! LOU DIAMOND et LOVELY DES VIAUX partiront du 2ème rang mais font partie des outsiders valables de cette course. Pronos : 2-6-13-9-1