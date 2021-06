C’est avec joie que toute l’équipe de l’Hippodrome de Wallonie accueillera le public pour 8 courses au trot

C’est avec joie que toute l’équipe de l’Hippodrome de Wallonie accueillera le public pour 8... Départ de la 1ère à 18h10 Retour du public possible en bord de piste en s’inscrivant sur contact@hippodromedewallonie.be Streaming de la réunion sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course CORLEONE aligne les victoires actuellement. Toutefois, LAST WINNER, LETINA SUNSHINE, LOVE IT EV et même JANA DE BRUCOM ne partent pas battus d'avance. 2ème course A Mons, DITO QUICK aligne les victoires. Il vient d'ailleurs d'y devancer très nettement FOREVER DE PRESTES (deuxième), EJOCE JISCÉ (troisième) et DUC DE TYROLE (cinquième). FLAMENCO FAC vaut mieux que ses dernières sorties. FÉRONA DE DUFFEL a un mauvais numéro mais elle vient de bien faire dans un très bon lot. DARIUS DU LOIR peut surprendre. 3ème course ERMINE DU RYS reste sur cinq victoires à Mons et à Wolvega. C'est un choix logique pour Kristof Depuydt qui aurait peu également driver ETERNEL DES HAYES avec qui il vient de s'imposer. FIFTY D'ERAH sera encore là malgré son numéro en deuxième ligne. FLUPKE PAN est à reprendre. DODDY DU VIVIER et EPINARD viendront ensuite. 4ème course NEW EXPRESS devrait encore devancer les "Grisez" NOBLE DE LA VALLEE et NICE PRESENT qui lutteront sans doute pour les accessits. NASH MOM et NYX HILLPERON viennent de bien faire. 5ème course C'est ouvert. HELOISE DE DUFFEL a débuté victorieusement. MISS PHOTO est de loin la plus régulière mais elle part derrière. Après une victoire pour ses débuts, NIGHTMARE VRIJTHOUT a fait la faute. HERCK VANHALBEEK vient de s'imposer dans un très bon temps à Mons. La semaine dernière GRÂCE a battu son record en terminant deuxième sur ce tracé. MOJITO JP, MANDARINE DES D et NEVER LOST EV peuvent aussi bien faire. 6ème course La victoire devrait se jouer entre LASTPRETENDER CM qui reste sur trois succès et derrière, NIKSKE SLIPPER, NOBLE D'OR et KADET SLIPPER sont les mieux armés pour se placer. 7ème course Malgré un numéro en dehors, MASSIVE ATTACK peut doubler la mise. Il faudra cependant battre le 4 ans HURRICANE HILL qui possède de la marge. KRONOS WINNER fait toutes ses courses. LADY BUTTERFLY viendra ensuite. 8ème course FINISHING POINT est de loin le plus régulier du lot. Cependant GAMIN DE LARRÉ l'avait battu le 18 mai dernier dans un bout en bout parfait. GINA VERDERIE peut également jouer la victoire. Sage, ECHO DE PERTHUIS peut mettre tout le monde d'accord.