C’est au moment de la pause-café que l’Hippodrome de Wallonie vous propose de rejoindre son streaming afin d’assister à la dernière réunion du mois

C’est au moment de la pause-café que l’Hippodrome de Wallonie vous propose de rejoindre son... Réunion au galop 6 courses au programme Départ de la 1ère à 9h45 Suivez toutes les épreuves en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Après plusieurs échecs en Allemagne, BARBADOSBOB revient sur une piste où il a souvent brillé. Le 1er avril, TUTTI s'imposait en gardant une tête au passage du poteau devant NILSON, qui est revenu au top de sa forme. NYMFCO, ROBERT et JANUS ROCK terminaient plus loin. Pour son retour à Mons, SPANISH TIME sera suivi avec intérêt. 2ème course DORMIO tentera la passe de trois dans ce lot à sa portée. Il vient de devancer de peu EXPEDIATE et WILSONS RUBY, qui terminaient sur la même ligne. Effectuant une petite rentrée, CORVUS GLAIVE descend nettement de catégorie. Cette fois, William Mongil ne se déplace pas pour monter BLUE TANGO, qui est en plus mal placé en dehors dans les stalles ; sa tâche se compliquera donc. Meilleur sur l'herbe, THE GATES OF DAWN a quand même pris des places à Mons. 3ème course Affaire de spécialiste ici. Le 1er avril, GUNNABEDUN (dont la situation au poids n’est pas simple) s'était imposé devant MONSIEUR MEL, ROMANTIC ANGEL qui peuvent prendre leur revanche et BLACK ISLE BOY tandis que BLAZED ne faisait pas sa course en terminant dernier pour sa rentrée. Depuis, GUNNABEDUN a été nettement battu par MUNAZAN qui, malgré ses 13 ans, vient de s'imposer. QUIET WORD se trouve bien placée au poids dans la course. SPOT LITE découvre le tracé. 4ème course DUTCH DEVIL reste sur plusieurs bonnes courses en Allemagne et aura des prétentions ici. Derrière, c'est ouvert. ALARIS vaut un tel lot. REINARDO sera le '"X" de la course. TIKTHEBOX vaut mieux que sa dernière course. LA PENTOLA, qui a bien couru pour ses premiers pas à Mons et SHADOW CHASER auront leurs mots à dire. 5ème course PEAKY BLYNDER sera le grand favori de la course. MUBARMA J, WHAT SECRET et ACHILLEUS viseront également le podium dans cette course pour gentlemen-riders et cavalières. 6ème course C'est très ouvert. AHRAAM mériterait une victoire dans ce lot. NOGAL, WE BUY ANY HORSE et ARRIBA DE TODA viendront ensuite.